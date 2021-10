Non si ferma l’ondata di reunion che negli ultimi anni ha visto protagonisti moltissimi gruppi musicali tornare sul palco dopo essersi detti addio. Questa volta è il caso delle t.A.T.u., duo pop russo che ha raggiunto il successo nel primi Anni Duemila soprattutto per All The Things She Said, brano che ha scalato le classifiche internazionali.

La coppia, formata da Lena Katina e Julia Volkova, è diventata icona LGTB grazie al video della canzone, in cui le due ragazze si scambiavano baci appassionati. Se non fosse che, poco tempo dopo, si è scoperto non solo che le cantanti non sono lesbiche, ma anche che il loro impegno a favore della comunità gay fosse soltanto una trovata di marketing. Per di più, pare che una di loro si sia lasciata andare a frasi omofobe in tv.

Nonostante questo le t.A.T.u. sono pronte a tornare ad esibirsi insieme. Ad annunciarlo è stata Lena, suo suo profilo Instagram. “Il comeback delle TATU arriva nella primavera 2022!“, ha scritto la cantante, chiedendo anche agli utenti di commentare con i nomi degli artisti o dei dj che vorrebbero vedere sul palco con loro. Dopo 10 anni dal loro addio per divergenze interne al gruppo, il duo russo porta di nuovo in un concerto live le sue canzoni che tanto avevano fatto discutere, soprattutto per aver trattato temi scottanti come la libertà sessuale. In alcuni Paesi, addirittura, All The Things She Said è stata censurata.

L’ultima esibizione che le aveva viste protagoniste è stata nel 2014, quando hanno cantato alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Sochi, e i fan di tutto il mondo chiedevano a gran voce un nuovo concerto. E le t.A.T.u. li hanno accontentati.