Per liberare la mente e purificare il corpo, per staccare un po’ la spina, per smaltire lo stress accumulato a lavoro: ecco soloalcune delle valide ragioni per concedersi qualche trattamento e momento puro relax in una delle tante Spa e terme a Milano e provincia.

La Lombardia e la capitale meneghina hanno molto da offrire quando si tratta di centri benessere esclusivi e stabilimenti termali a 5 stelle, e non è affatto difficile trovare una struttura vicino casa che sia in grado di soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti.

Quali sono gli indirizzi da segnare? Ecco 10 Spa milanesi da prendere in considerazione quando avete voglia di rilassarvi e di regalarvi qualche ora di tranquillità senza allontanarvi troppo dal centro città.