È tutto pronto per l’uscita di The First Lady, prevista per l’inizio del 2022. Si tratta di una serie tv antologica di Showtime, che racconta le vite straordinarie di tre First Ladies: Michelle Obama, Betty Ford ed Eleanor Roosevelt, interpretate rispettivamente da Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson. Un cast stellare, di cui Entertainment Weekly ha diffuso le prime immagini ufficiali nei panni delle tre protagoniste.

La prima è ritratta accanto a O-T Fagbenle nel ruolo del marito Barack Obama, il 44esimo Presidente degli stati Uniti, ma anche a Lexi Underwood e Saniyya Sidney nei panni delle figlie Malia e Sasha e a Regina Taylor, che interpreta sua madre Marian Robinson. Per comprendere meglio il personaggio, Viola Davis ha parlato a lungo con la ex inquilina della Casa Bianca, ha letto attentamente il suo libro Becoming e ha guardato l’omonimo documentario, uscito su Netflix nel 2020, per studiarne i movimenti.

“Michelle ha avuto una parte decisamente schiacciante da recitare, perché ci sono state tante volte in cui la vita di Betty è stata fuori controllo a causa della sua dipendenza“, ha detto la showrunner della serie Cathy Schulman a EW a proposito dell’interpretazione di Michelle Pfeiffer. Betty Ford, infatti, dopo essere uscita dalla sua dipendenza da alcol e stupefacenti, si è occupata in prima persona della lotta a questo problema, fondando il centro di riabilitazione chiamato Betty Ford Center. Nelle foto rilasciate dalla rivista, l’attrice compare insieme a Aaron Eckhart, che interpreta il Presidente Jerry Ford, e alla figlia Susan, che ha il volto di Dakota Fanning.

Dopo il successo ottenuto nei panni della Lady di Ferro Margaret Tatcher in The Crown, Gillian Anderson torna nel ruolo di una delle donne più influenti della politica, Eleanor Roosevelt. “C’è una sorta di qualità poetica in Gillian“, ha detto la regista Susanne Bier. L’attrice interpreta la First Lady più longeva degli Stati Uniti, rimasta alla Casa Bianca per 12 anni (durante quattro mandati del marito Franklin Delano Roosevelt), nonché la prima ad essersi battuta per i diritti delle donne. Nelle foto è accanto alla figlia Anna, interpretata da Cailee Spaeny.