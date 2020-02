Viola Davis sarà Michelle Obama in First Ladies

L’attrice Viola Davis interpreterà il ruolo di Michelle Obama nella serie tv First Ladies. La Davis, vincitrice del premio Oscar per Il Dubbio, si è detta entusiasta e onorata per questa parte nella nuova serie di ShowTime. First Ladies attraverserà la storia moderna americana, parlando delle mogli più influenti dei Presidenti degli Stati Uniti, tra le quali anche Eleanor Roosevelt e Betty Ford.

“Così orgogliosa! Onoreremo e eleveremo la potenza di queste Regine che lo meritano davvero” ha scritto Viola Davis sul suo profilo Instagram. Dopo voci che circolavano da mesi, ieri l’ufficializzazione della sua partecipazione a First Ladies nei panni di Michelle Obama.

La prima stagione della serie in onda il prossimo anno su ShowTime racconterà la vita personale e politica di tre First Lady: Eleanor Roosevelt, Betty Ford e Michelle Obama. Scelte narrative nuove, dato che per la prima volta non ci sarà, almeno in questa stagione, Jackie Kennedy, già fin troppo raccontata in altre serie tv e film. Questa volta si parlerà di personalità del passato e del presente che hanno lasciato un vero segno nella società americana, anche se subalterne al Presidente, superando spesso i loro mariti in popolarità.

Per Viola Davis si tratta di un ritorno in tv dopo il successo de Le regole del delitto perfetto. Amica e ammiratrice di Michelle Obama si tratta di un sogno che si avvera, oltre che di una delle tappe più fondamentali della sua carriera. La serie antologica è stata ideata da Aaron Cooley. Le attrici per gli altri due ruoli principali non sono state ancora scelte.