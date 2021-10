Gillian Anderson si unisce al cast della seconda stagione di The Great, serie tv britannica prodotta per la piattaforma streaming Hulu che racconta l’ascesa al potere di Caterina la Grande di Russia, moglie dello zar Pietro III. Gli episodi sono basati su fatti realmente avvenuti, con una vena ironica che colloca la serie nel genere della commedia. Dal 19 novembre sono disponibili le nuove puntate, che in Italia arrivano tramite la piattaforma StarzPlay.

L’attrice, che abbiamo conosciuto in X-Files e, soprattutto, nel ruolo di Margaret Thatcher in The Crown e di Jean Milburn in Sex Education, ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto che la ritraggono nei panni di Joanna, la madre di Caterina. Così Gillian Anderson ha annunciato la sua partecipazione, in veste di guest star, alla seconda stagione di The Great: comparirà, infatti, in due episodi della serie.

Fotografie che si aggiungono alle immagini dal set e al trailer che Elle Fanning, che interpreta la protagonista, ha pubblicato sulle sue pagine social, facendo crescere l’attesa dei fan. La storia riprende da dove si era interrotta: Caterina sta acquisendo sempre più potere, strappando il trono al marito. Ma si rende conto che la sua intenzione di portare l’Illuminismo in Russia non è apprezzata: pur di far valere le sue idee, l’Imperatrice è disposta a scontrarsi con la corte e, addirittura, con sua madre.

Nel frattempo, Caterina deve fare i conti con i suoi sentimenti per Pietro, suo marito: non più un uomo che odia, ma un prigioniero e, contemporaneamente, anche un amante. Nel corso degli episodi, la nuova Imperatrice di Russia impara cosa significa voler cambiare una nazione, e che diventare “Grande” richiede molti più sforzi di quanto immaginasse.