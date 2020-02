The Crown 4: Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher (foto)

Gillian Anderson nei panni di Margaret Thatcher sarà una delle protagoniste indiscusse in The Crown 4, come dimostrano le prime foto dal set. L’attrice, dopo il grande successo di Sex Education, torna su Netflix nella serie dedicata alla Regina Elisabetta. Proprio nei giorni scorsi è stato annunciato che la quinta sarà l’ultima stagione di The Crown. Nel ruolo della Sovrana nella season finale ci sarà Imelda Staunton, che andrà a sostituire Olivia Colman, ancora protagonista di The Crown 4.

Le prime immagini dal set di Gillian Anderson ci portano nel 1979, prima della vittoria alle elezioni di Margaret Thatcher. Completo grigio, capelli cotonati, l’attrice riprende il look della Iron Lady, come solito in The Crown. Ogni dettaglio viene riprodotto in maniera minuziosa. Non si conosce il numero di episodi nei quali comparità la Thatcher, ma è certo che anche il figlio Mark, interpretato da Freddie Fox, comparirà nello show. L’arco temporale coperto dovrebbe essere quello compreso tra il 1979 e il 1990, gli anni del suo governo.

Per Gillian Anderson, cresciuta a Londra, non è una novità dedicarsi alla tv inglese. Dopo il successo mondiale negli Stati Uniti con la serie cult X-Files, l’attrice ha deciso di tornare in Inghilterra, lontana dai riflettori. Ha lavorato spesso per la BBC, con miniserie come Grandi Speranze e Guerra e Pace. La Anderson, mamma di tre figli, è legata sentimentalmente a Peter Morgan, scrittore e commediografo. Proprio lui ha scritto il film The Queen, trasformato poi nella piece teatrale The Audience, e approdato su Netflix nella serie The Crown.

In The Crown 4 vedremo anche Emma Corrin nei panni della Principessa Diana. La distribuzione della serie è prevista per fine 2020.