Tommaso Stanzani, ballerino ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, è stato scelto per accompagnare il tenore Andrea Bocelli nel tour europeo in partenza a inizio maggio 2022.

Appena ventenne, Tommaso Stanzani ha annunciato sul suo profilo Instagram la partecipazione come ballerino solista al tour del cantante lirico Andrea Bocelli che vedrà come prima tappa il teatro Ziggo Dome di Amsterdam il 3 e 4 maggio. Al suo fianco ci sarà anche la collega Angelica Gismondo, con cui Stanzani aveva già pubblicato un video mentre provavano insieme una coreografia.

Il ballerino aveva partecipato alla ventesima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, Amici, venendo però eliminato alla terza puntata. Per un periodo Tommaso Stanzani si era concentrato sul canto, pubblicando il suo primo singolo Origami dedicato al compagno Tommaso Zorzi. Tuttavia, il ragazzo non ha messo da parte la danza, e dopo alcune esperienze nelle compagnie di ballo è stato chiamato dal tenore per il suo tour europeo.

“Sono molto felice di comunicarvi che prenderò parte al tour europeo come ballerino solista, insieme ad Angelica Gismondo, per il grande Andrea Bocelli“

Con queste parole Tommaso Stanzani ha annunciato su Instagram la svolta nella sua carriera. Al post era preceduto il video con la collega Gismondo in cui già la didascalia “Coming soon” lasciava presagire un progetto in via di sviluppo.

Carriera che è iniziata a soli 3 anni con il pattinaggio artistico grazie alla spinta dei genitori, anch’essi pattinatori. Dal 2019 il ragazzo ha poi approfondito lo studio della danza, trasferendosi a Genova per studiare presso la Experience Company di Naima Academy e diventando campione italiano del Metodo PASS.