Tori Spelling dimessa dall’ospedale: aveva lividi sul viso e sulle braccia

Tori Spelling è stata dimessa dall’ospedale, dove era stata ricoverata il 17 agosto. Nelle foto e video pubblicati in esclusiva da Page Six, sito americano di informazione e gossip, si vede la star lasciare il pronto soccorso con dei lividi sul viso e sulle mani. Sono ancora sconosciute le motivazioni della sua permanenza nella struttura, anche se, il giorno prima del ricovero, era stata vista in forma sul set di un nuovo progetto al quale sta lavorando.

Tori Spelling spotted with bruises as she leaves hospital after mystery illness https://t.co/uWJKNiSLeZ pic.twitter.com/UppCR3gJ1X — Page Six (@PageSix) August 21, 2023

Spelling aveva rivelato di essere stata ricoverata mostrando ai suoi follower Instagram il braccialetto del pronto soccorso e una siringa nella mano. “Quarto giorno qui e mi mancano tanto i miei figli”, aveva scritto.

Ma questa è solo l’ultima delle difficoltà che l’attrice ha dovuto affrontare negli ultimi mesi: a giugno, è stato reso pubblico il divorzio da suo marito Dean McDermott, dal quale la star di Beverly Hills 90210 ha avuto cinque figli. “È con grande tristezza e con il cuore molto pesante che, dopo 18 anni insieme e 5 fantastici figli, che Tori e io abbiamo deciso di prendere strade separate e iniziare un nuovo viaggio tutto nostro“, aveva scritto l’uomo su Instagram.

Poi, a luglio, l’abbandono della casa: l’attrice aveva raccontato come la sua residenza di Los Angeles fosse infestata da muffe, che avevano anche causato problemi di salute ai membri della famiglia. Dopo essere stati per qualche settimana in un motel, dall’inizio di agosto Spelling e i suoi figli, tutti minorenni, vivono in un camper.