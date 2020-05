Il tritacarne elettrico è un piccolo elettrodomestico che non può mancare nelle cucine dei gourmand, in quanto permette di avere materie prime scelte e freschissime: ecco i migliori su Amazon, da scegliere in base a caratteristiche, esigenze e prezzo.

Il tritacarne permette, ça va sans dire, di tritare tutti i tipi di carne, come vitello, maiale, pollo. Ma anche verdure, pesce e pomodori per realizzare la passata.

Questo apparecchio consente di scegliere cosa tritare per dare vita a ricette perfette, ma anche a regimi alimentari particolati come la dieta dimagrante. Se amata polpette e hamburger, per esempio, grazie al tritacarne non dovrete rinunciare a nulla, perché potrete scegliere i pezzi di carne più magri dal vostro macellaio di fiducia e trasformarli in saporite leccornie.

Il tritacarne elettrico sostituisce nelle cucine i vecchi modelli a manovella. Di design, pratici, versatili, resistenti e completamente automatici, sono acquisti di cui non ci si può pentire.

Tritacarne elettrico: i migliori su Amazon

I tritacarne elettrici in vendita sono dotati di diversi accessori, dalle piastre per la macinazione in diverse grane, per personalizzare le ricette, all’attacco per realizzare le salsicce in casa, alla grattugia e al passapomodoro. La scelta del modello dipende da molti fattori. Dal budget a disposizione, dallo spazio in cucina, dall’utilizzo e quindi dagli accessori aggiuntivi disponibili, dal design.

In ogni caso, è fondamentale seguire alla lettera le indicazioni riportate dal libretto delle istruzioni, non solo sull’uso, ma anche sulla pulizia. Il tritacarne, infatti, ha una lunga vita davanti a sé, a patto che la manutenzione sia accurata. Tutti gli elementi smontabili vanno detersi bene e fatti asciugare prima di rimontarli. Il corpo va di solito pulito con un panno umido e al massimo un detergente neutro, poi asciugato.

Ecco la nostra selezione dei migliori tritacarne elettrici su Amazon da comprare con un click, scelti per tutti i tipi di prezzo, di esigenze e cucine.

La nostra scelta Aobosi Tritacarne Elettrico 3-IN-1 Ottimo rapporto qualità-prezzo Un apparecchio dal design contemporaneo che coniuga ottimi risultati a un prezzo per tutte le tasche 69 € su Amazon 119 € risparmi 50 € Pro Facile da pulire

Protezione dal surriscaldamento

Design moderno Contro Nessuno

Se siete alla ricerca di un apparecchio semplice da usare e da pulire, il tritacarne Aobosi è ciò che fa per voi. Gli accessori sono essenziali: quello per preparare salsicce e 3 dischi in acciaio inossidabile per 3 tipi di grana di macinato diversi. Il motore arriva fino a 1200 watt e ha un sistema integrato di protezione dal surriscaldamento.

Il più economico Tritacarne Elettrico Twinzee da 1500W Compatto Un apparecchio elegante e semplice, facile da pulire e da utilizzare 64 € su Amazon 140 € risparmi 76 € Pro Funzione Reverse

Facile da usare

Senza BPA Contro Nessuno

Il tritacarne Twinzee, con motore da 1500W, è potente e compatto al tempo stesso. Accessori essenziali: 3 lame, di cui una sottile (3 mm), una media (5 mm) e una spessa (7 mm), realizzate in acciaio inossidabile per il massimo igiene, e 3 ugelli per salsicce, piccolo, medio e grande.

Per grandi quantità OldFe Tritacarne Elettrico In Acciaio Inox Professionale Un apparecchio solido e completo per chi utilizza spesso il tritacarne per grandi quantità 215 € su Amazon Pro In acciaio inossidabile

5 piastre e 2 lame

Stabile Contro Nessuno

Portate in casa un modello professionale come questo tritacarne OldFe, perfetto soprattutto per chi deve utilizzarlo per lungo tempo e per quantitativi importanti. Robusto e facile da pulire, è venduto con ugello per salsicce, vassoio per la carne in acciaio inox, 5 dischi (4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm) e 2 lame di taglio.

Macinazione rapida AICOK 5-IN-1 Tritacarne Elettrico Super accessoriato Un piccolo elettrodomestico molto versatile che, grazie ai tanti accessori, permette di "togliersi ogni sfizio" 119 € su Amazon Pro Funzione grattugia

Funzione passapomodoro

Velocità regolabile Contro Nessuno

AICOK, la marca che si sta ritagliando sempre più spazio nelle nostre cucine grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo, propone un apparecchio 5 in 1, dotato, cioè, di moltissimi accessori. Funziona, infatti, come tritacarne, macchina per salsicce, fabbricatore di kubbe, grattugia per verdure e passapomodoro. In dotazione 3 dischi in acciaio inossidabile (3mm/5mm/8mm) per macinare la carne e 4 lame a tamburo in acciaio inossidabile per affettare e tagliare facilmente.

Qualità B+D BLACK+DECKER Tritacarne e Passapomodoro Adatto a piccoli spazi Dall'esperienza BLACK+DECKER un apparecchio smart per la cucina di tutti i giorni 79 € su Amazon Pro Multifunzione

Utilizzo intuitivo

Pulizia facile Contro Nessuno

Questo tritacarne BLACK+DECKER è perfetto per chi ha poco spazio in cucina, vuole un apparecchio maneggevole e con più funzioni. Comprende, infatti, 3 dischi da taglio di diverse dimensioni e in acciaio inossidabile di alta qualità per tagliare comodamente carne e verdure con le dimensioni desiderate; un accessorio extra per preparare la salsa di pomodoro, una speciale bocchetta per farcire kibbe e salsiccia.