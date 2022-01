Come per decine di altri vip, il nuovo anno è iniziato sulla neve tra sci e passeggiate con panorami mozzafiato. A questa tradizione non si è sottratta neanche Diletta Leotta che ha passato la sua prima settimana bianca del 2022 a Saint Moritz e dove ha sfoggiato una tuta da sci molto elegante e chic.

La giornalista si è presa una meritata pausa dai microfoni di DAZN e si è recata con degli amici nella rinomata località sciistica in Svizzera. Tra un corsa in bici, un brindisi e volteggi sul ghiaccio, Diletta Leotta, grande amante dello sport, ha anche sciato e per l’occasione ha indossato una tuta da sci firmata Emporio Armani.

Un modello essenziale per tutti gli amanti degli sport invernali, con cappuccio impreziosito da un profilo in ecopelliccia removibile e bande laterali logate, così come la cintura elastica in vita. Questa tuta da sci è realizzata in tessuto traspirante, idrorepellente, perfetta per aggiungere un tocco di stile ad alta quota. Nello scatto la presentatrice, in pausa tra una discesa e l’altra, ci ha regalato anche una vista mozzafiato sulle Alpi, un perfetto connubio tra la bellezza della tuta e del paesaggio.

Il 2021 per Diletta Leotta si è chiuso veramente alla grande: dal successo di DAZN, alla partecipazione a Celebrity Hunted, sino al debutto come attrice nel film Chi ha incastrato Babbo Natale?. Sembra proprio che la giornalista sia super concentrata sulla sua carriera e abbia messo in stand by la sua vita sentimentale, soprattutto dopo la relazione con l’attore turco Can Yaman.