L’edizione 2021 di All Together Now è stata vinta da Giacomo Voli. Il 36enne di Correggio ha trionfato sugli altri concorrenti e si è portato a casa il montepremi di 110mila euro. Inoltre, gli sarà data la possibilità di incidere una cover, che andrà in onda sulle frequenze di Radio 101. Appena proclamato vincitore ha detto: “Mi avete fatto soffrire! Grazie!”.

Durante lo scontro finale, in onda su Canale 5 domenica 19 dicembre, Giacomo Voli si è battuto con Vincenzo Cantiello e, con la sua versione di Somebody to Love dei Queen, ha letteralmente incantato i giudici J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo e la conduttrice Michelle Hunziker.

Il vincitore del talent show è originario di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 3 novembre 1985. Nel 2014 ha partecipato a The Voice Of Italy, il talent di RaiDue, e lì fu scelto da Piero Pelù che lo volle nella propria squadra. Voli riuscì ad arrivare in finale e arrivò secondo prima di Suor Cristina. Nello stesso anno, per la casa discografica Universal, ha realizzato il singolo Rimedio, scritto dal frontman dei Litfiba, che ha occupato il primo posto in classifica per una settimana.

Sul suo profilo Instagram Giacomo Voli ha scritto: “Grazie sono davvero felicissimo, non ci sono altre parole per dirlo”, mentre subito dopo la vittoria ha esultato dicendo: “Sono davvero grato a tutti voi e per tutto quello che ho imparato su questo palco, spero di potervi regalare tanta musica dal vivo”. Al terzo posto, dopo Vincenzo Cantiello, è arrivata Carola Campagna, la talentuosa 24enne che è riuscita a superare indenne tutte le fasi dello show fermandosi a un soffio dalla sfida finale.