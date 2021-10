Chi meglio dell’illusionista Silvan poteva essere la voce narrante del nuovo talent Rai Voglio essere un mago! Il programma, complici i bassi indici di ascolto, è stato spostato dalla prima serata al pomeriggio di RaiDue da lunedì 11 ottobre 2021. Sono previsti altri sei appuntamenti, tutti in onda alle 17.15 e in cui si possono seguire le vicende dei dodici adolescenti aspiranti maghi che per conquistare la prestigiosa bacchetta d’oro devono studiare e superare delle prove settimanali.

A raccontare la vita all’interno del castello di Rocchetta Mattei, questo il nome della location che ospita lo show, c’è la voce di Aldo Savoldello, in arte il Mago Silvan. È l’unico prestigiatore non statunitense ad aver ottenuto il titolo di Magician of the Year per ben due volte, al pari di David Copperfield e Lance Burton. Nato a Venezia, il 18 maggio 1937, ha iniziato a interessarsi alla prestidigitazione già a sette anni, presentando i suoi primi spettacoli all’oratorio Don Bosco della sua città con il nome di Saghibù.

Non ancora ventenne, passa al professionismo dopo essere stato battezzato con il nome d’arte Silvan durante la trasmissione di Enzo Tortora Primo Applauso. Dopo decine di spettacoli in giro per i teatri di tutto il mondo, entra a far parte della Rai negli Anni ‘60 e dal 1973 al 1980. Conduce, tra gli altri, il programma Sim Salabim, con ospiti come Marcello Mastroianni, Pippo Baudo, Milva, Patty Pravo, Franco Franchi.

È stato anche il primo italiano, e l’unico insieme con Antonio Casanova, a essere insignito del Merlin Award, vinto per due volte nel 1998 e 2011. Inoltre, ha ricevuto a Parigi l’arar speciale Oscar Mondial de la Presentation durante il Congresso Mondiale della Federazione Internazionale Società Magiche. E sempre nella città francese il Premio Lumière. La Society of American Magician ha inserito Silvan nella sua Hall of Fame, della quale fanno parte soltanto duecento illusionisti.