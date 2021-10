Viaggio nel castello di Voglio essere un mago!

Non è esattamente come quello Hogwarts ma in quanto a magia non è da meno. Il castello del reality Voglio essere un mago! non ha nulla da invidiare a quello del celebre Harry Potter e si trova in Italia, esattamente in provincia di Bologna, nel comune di Grizzana Morandi. Le mura di questo storico edificio ospitano il programma di RaiDue che vede dodici aspiranti maghetti, 7 ragazzi e 5 ragazze tra i 14 e i 18 anni, accomunati dalla passione per la magia.

Al suo interno la Rocchetta Mattei, questo il nome, è allestita proprio come il famoso castello della saga del mago di J.K. Rowling: ci sono zone comuni, come l’aula magna, dove gli alunni fanno lezione tutti insieme e zone in cui possono entrare solo i membri di una determinata casata. Infine ci sono i dormitori, dove i maghi dormono. Le sale sono addobbate di rosso, oro e blu, i colori a cui appartengono le Volpi Rosse, le Piume d’Oro e gli Abisso Blu. Inoltre, nel palazzo c’è anche la stanza dei desideri dove gli apprendisti confessano ad uno specchio magico i loro sogni con la speranza di vederli un giorno esauditi.

Il nome del castello è in onore del conte Cesare Mattei, che lo ha fatto edificare partendo dalle rovine di un’antica costruzione del XIII secolo, la Rocca di Savignano. Il 5 novembre 1850 viene posta la prima pietra della Rocchetta, e già nel 1859 il conte ci andò a vivere stabilmente, conducendo una vita da castellano medievale. Dopo essere stato danneggiato dalle truppe tedesche durante la guerra, il castello viene acquistato da Primo Stefanelli che ne voleva fare una meta turistica. Ma alla morte dell’uomo il destino della struttura precipitò rovinosamente. Almeno fino al 2006, anno in cui la Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna ha annunciato la sua acquisizione e la riapertura al pubblico il 9 agosto 2015.