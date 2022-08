La corona del più bello d’Italia 2022 è tutta di Walter Zappalà. Durante la finalissima nazionale del concorso, tenutasi a Pescara, il giovane catanese ha sbaragliato gli altri 38 partecipanti, aggiudicandosi l’ambita fascia.

Alto 1,86, moro e sorriso contagioso, il nuovo Mister Italia ha 23 anni ed è laureato in Scienze politiche, oltre ad avere la passione per il nuoto il calcio e il judo. A incoronarlo bello tra i belli, è stata l’attrice Nathalie Caldonazzo, insieme a un ex vincitore del concorso, Luca Onestini e Jo Squillo, conduttori dell’evento.

“Sono sempre me stesso, ma confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino di lancio – ha dichiarato a caldo il neo eletto Mister -. Voglio continuare ad affiancare lo studio con la Magistrale all’Università di Catania alla carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Mi godo la vittoria, ma non mi siedo sugli allori”.

E poi ha concluso con le dediche:

Ancora devo realizzare quanto accaduto. La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, appena scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è formato davvero un bel gruppo coeso.

Oltre a quello di Mister Italia 2022, altre fasce sono state consegnate ai 38 ragazzi che hanno calcato la passerella del concorso. Il modello d’Italia 2022 è andato a Francesco Barbarossa, L’uomo ideale d’Italia 2022 a Daniele Salustri, Il Volto più bello d’Italia è quello del crotonese Giuseppe Clausi, Mister Talento al tarantino Romualdo Marinò, Un bello per il Cinema a Valentino Mele, e Mister Italia Fitness 2022 è il comasco Luca Chirico. Mentre il premio di Mister Italia Fitness 2022 è andato a Valerio Campoli, Mister Italia On the Web 2022 al casertano Raffaele Cammarota.