Giovedì 11 novembre 2021 arriva il terzo live di X Factor 2021 in diretta su Sky Uno e NOW in streaming. Il talent musicale è condotto da Ludovico Tersigni e la giuria è sempre composta da Manuel Agnelli, Hell Raton, Mika ed Emma. In questa puntata è prevista una doppia eliminazione ma la prima, contrariamente a quanto si sapeva, non viene decisa da un ballottaggio tra i meno ascoltati, bensì dal televoto. La decisione presa dalla produzione nasce per evitare condizionamenti dai social.

La puntata viene aperta da una performance di Dardust che presenta un’esibizione legata a Cop 26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso di svolgimento a Glasgow e legata anche alla campagna Sky Zero. Invece, come ospite della terza puntata di X Factor 2021 c’è Gazzelle, al secolo Flavio Pardini, cantautore pop contemporaneo. L’artista presenta in anteprima il suo nuovo singolo Fottuta Canzone e sta per tornare live nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 gennaio 2022.

Dopo la prima eliminazione i 10 concorrenti rimasti affrontano la gara con le cover assegnate. Emma assegna a gIANMARIA Io sto bene dei CCCP, per Le Endrigo ha scelto Certi uomini di Francesco Bianconi e per Vale Lp Stavo pensando a te, successo di Fabri Fibra. Hell Raton per la sua squadra sceglie Adele per Baltimora con Turning Tables, i Gorillaz ai Karakaz con Feel Good Inc. e a Versailles un mash up con In Bloom dei Nirvana e Six Feet Under di Billie Eilish.

Manuel Agnelli, per questa puntata di X Factor dell’11 novembre 2021, per i suoi ragazzi ha deciso: ai Bengala Fire, una versione inedita versione di Making Plans for Nigel degli XTC, a Erio The greatest di Lana Del Rey e per i Mutonia Sports dei Viagra Boys. Mika conferma il suo stile scegliendo Nemesis di Benjamin Clementine per Fellow e Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco per Nika Paris.