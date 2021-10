Visto il successo che continua a riscuotere, per Verissimo è stato confermato ancora una volta il doppio appuntamento del weekend: due puntate, nel pomeriggio di sabato 23 e domenica 24 ottobre, in cui di fronte a Silvia Toffanin siedono grandi nomi della televisione e della musica. Lo storico talk show di Canale 5, arrivato ormai alla sua venticinquesima edizione, va in onda entrambi i giorni alle 16.30.

Nella puntata di sabato 23 ottobre, la conduttrice ospita nel suo salotto Anna Valle, protagonista della fiction Luce dei tuoi occhi in onda sulla stessa rete Mediaset. L’attrice racconta i retroscena della serie e, forse, dà qualche anticipazione dei prossimi episodi. In studio anche Bianca Atzei, che parla per la prima volta in televisione del dramma che ha vissuto insieme al compagno Stefano Corti: lo scorso 11 ottobre la cantante ha rivelato sui social di aver avuto un aborto spontaneo, dopo più di un anno dall’inizio del suo percorso per arrivare alla fecondazione assistita.

Toffanin intervista poi il ballerino Raimondo Todaro, insegnante di danze latino americane nell’edizione 2021/2022 di Amici di Maria De Filippi. Sembra che ci sia un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, nonché collega, Francesca Tocca: a Verissimo il ballerino potrebbe confermare o smentire le voci che hanno già iniziato a circolare. Tra gli ospiti anche l’attore Lello Arena, autore del libro C’era una volta, in cui racconta il suo speciale rapporto con Massimo Troisi. Fabio Modugno, poi, racconta l’incredibile storia di come abbia scoperto di essere figlio di Domenico, uno dei più grandi cantautori italiani, e della battaglia legale che lo ha portato ad essere riconosciuto come tale.