Torna l’appuntamento della domenica con Verissimo: per la sua venticinquesima edizione, infatti, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin va in onda con due puntate nel weekend, sostituendo Barbara d’Urso e il suo Domenica Live. Dopo aver intervistato Bianca Atzei, Lello Arena, Anna Valle e molti altri nel pomeriggio di sabato, il 24 ottobre la conduttrice ospita altri personaggi della tv e della musica.

Nel salotto di Canale 5 c’è Alfonso Signorini: il presentatore del Grande Fratello Vip è, per una volta, dall’altra parte, per raccontarsi a cuore aperto. Con Toffanin parla della sua lunga carriera televisiva, ma probabilmente si lascia andare anche ad un racconto della sua vita privata, come annunciato dallo spot del programma, che promette un Signorini “inedito“. Sulla poltrona di fronte alla conduttrice trova posto anche Romina Power, pronta a festeggiare i suoi 70 anni. Nel corso dell’intervista la cantante affronta argomenti importanti, come la scomparsa di sua sorella Taryn, che si è spenta a causa di una leucemia, ma anche la fine del suo matrimonio con Al Bano.

Tra gli ospiti c’è anche Cesara Buonamici, uno dei volti storici del Tg5, dove lavora fin dalla prima messa in onda, avvenuta nel 1992. La giornalista, molto apprezzata per la sua professionalità e serietà alla conduzione del telegiornale, è stata protagonista, nell’estate 2021, di un episodio decisamente spiacevole: una banda di rapinatori ha preso di mira diverse abitazioni a Firenze e, nel dare la notizia nel corso del tg, ha rivelato di essere stata tra le vittime di questi furti. In studio anche la cantante e attrice argentina Lola Ponce, che si è classificata al secondo posto a Star in the Star, lo show condotto da Ilary Blasi in cui si nascondeva sotto la maschera di Mina; con lei anche il marito, l’attore messicano Aarón Díaz.