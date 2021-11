Sabato 13 novembre 2021 torna su Canale 5 Verissimo. Il talk show condotto da Silvia Toffanin che in questa edizione va in onda con un doppia appuntamento (sabato e domenica). Dalle 16.30 la conduttrice ospita nel suo salotto molti volti noti della televisione.

Dall’icona della musica italiana Loredana Bertè, che in studio presenta il suo ultimo album Manifesto: al suo interno contiene una traccia scritta da Luciano Ligabue e brani cantati con Fedez, J-Ax e Nitro. Passando per Lorella Cuccarini, quest’anno nelle vesti di insegnante di canto ad Amici e che sulle poltrone della presentatrice del talk racconta la sua esperienza nella nuova cattedra e i suoi 35 anni di carriera.

A Verissimo per la prima volta anche Nino D’Angelo. Il cantante, dopo aver passato un periodo di depressione come ha dichiarato lui stesso a Domenica In, sta per tornare sui palcoscenici d’Italia con una nuova serie di concerti che partiranno da Pescara il 3 marzo del 2022, dando il via al tour Il poeta che non sa parlare.

Inoltre, a Silvia Toffanin raccontano la loro storia d’amore il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Tommaso Stanzani. La coppia, per la prima volta sul piccolo schermo, sta insieme ufficialmente dall’estate 2021 ma non era mai comparsa di fronte al pubblico televisivo. In studio il 13 novembre 2021 a Verissimo anche Simone Barlaam, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nei 50 metri stile libero.