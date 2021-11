Domenica 14 novembre 2021 torna il secondo appuntamento con Verissimo, che in questa edizione è doppio e va in onda anche di sabato. A condurre il talk show come sempre c’è Silvia Toffanin che dalla sua poltrona intervista molti volti noti del mondo dello spettacolo, raccontando le storie più intime dei personaggi dello showbiz.

Dopo gli ospiti della puntata precedente, quella del 13 novembre, in cui nel suo salotto la conduttrice ha fatto accomodare Lorella Cuccarini, Loredana Bertè e la coppia di fidanzati Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, ora è la volta di altri grandi nomi. I protagonisti di Verissimo versione domenicale sono: Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, Patty Pravo, Alessandra Amoroso e Rita Dalla Chiesa.

La cantante di Amici, fresca di un nuovo singolo dal titolo Canzone inutile si racconta durante il programma e coglie l’occasione per parlare del suo ultimo progetto e dell’album Tutto accade, rilasciato per Sony Music Italy il 22 ottobre 2021. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, invece, si siedono di fronte a Toffanin per parlare della loro storica amicizia ma anche per presentare la nuova edizione di Zelig che li vede ancora insieme sul palco dal 18 novembre 2021.

Infine la conduttrice intervista Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, che dalle prime indiscrezioni pare sia tra i Big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo, quella del 2022. Ultima ma non per ordine di importanza c’è Rita Dalla Chiesa che ospite a Verissimo, in questa domenica 14 novembre 2021, parla a cuore aperto della sua vita, della sua carriera e molto altro.