Sono i nipoti più piccoli della regina Margrethe, figli dell’erede al trono Frederik di Danimarca e di Mary Donaldson. Stiamo parlando dei principini Vincent e Josephine, che l’8 gennaio hanno compiuto 11 anni. E per festeggiare il compleanno dei gemelli la famiglia reale danese ha condiviso sulle sue pagine social alcuni nuovi ritratti ufficiali, scattati da una fotografa d’eccezione: la madre, la principessa cresciuta in Tasmania e ora futura regina.

“Le loro Altezze Reali, il Principe Vincent e la Principessa Josephine, festeggiano oggi il loro undicesimo compleanno con la famiglia. In occasione del compleanno, il principe ereditario e la principessa ereditaria hanno condiviso nuove foto dei loro due figli più piccoli, nonché dei due piccoli e vivaci cuccioli di famiglia”,

si legge sulla pagina Instagram della royal family di Copenaghen. I principini, infatti, appaiono in tre nuovi ritratti accompagnati dagli ultimi arrivati in famiglia: due dolcissimi cagnolini. E tra i due gemelli la complicità sembra farsi sempre più forte, come appare chiaramente dallo sguardo che si scambiano in una delle foto scattate dalla principessa Mary. I figli più piccoli del futuro re sono coordinati anche nel look: per entrambi un paio di jeans, un dolcevita blu e un cappotto, blu per Josephine e nero per Vincent. Look completato da lui con un paio di sneakers e da lei con un paio di stivaletti in pelle nera.

Si tratta di una delle pochissime volte in cui i reali danesi mostrano pubblicamente fotografie dei membri più giovani della famiglia. Il principe Frederik e la principessa Mary, infatti, cercano di crescere i loro figli nella maniera più normale possibile (per quanto non sia sempre facile per una royal family), tenendoli lontani dai riflettori se non per occasioni ufficiali. Anche l’erede al trono, il principe Christian (il maggiore dei figli di Frederik, seguito da Isabella e dai gemelli) compare raramente, e frequenta la scuola pubblica, al contrario di molti rampolli di altre case reali europee.