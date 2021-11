I fan certamente se la ricordano, è la libreria in cui lavorava Joe Goldberg, il protagonista della serie tv You ed esiste veramente! Si trova nella città di New York e ha fatto da cornice al primo incontro tra Joe, interpretato da Penn Badgley, e Beck la ragazza che gli fece perdere la testa e per cui sviluppò una vera e propria ossessione.

Grazie al telefilm, basato sull’omonimo romanzo scritto da Caroline Kepnes, Logos bookstore è diventato un vero punto di interesse per fan e curiosi che si appostano davanti alla facciata per scattare foto ricordo. Basta digitare l’hashtag sui motori di ricerca di Instagram per vedere i migliaia di scatti che sono stati pubblicati in rete. È situato nell’Upper East Side ed è una libreria specializzata in volumi e bibbie giudeo-cristiane.

La serie, in Italia, debuttò su Netflix il 26 dicembre del 2018 e ha all’attivo ben tre stagioni e una quarta in cantiere che è già stata ufficialmente confermata dalla piattaforma di streaming. La trama ruota tutta attorno al libraio Joe, all’apparenza schivo e molto introverso. In ogni stagione il ragazzo si innamora di una donna diversa e ne diventa ossessionato, tanto da trasformarsi in un violento maniaco.

Nelle ultime puntate, in onda dal 15 ottobre 2021, Joe e Love si sono trasferiti a Madre Linda, in California e stanno crescendo il loro bambino. Hanno una vicina di casa, Natalie, che inizia a flirtare con Joe ma quando Love capisce cosa sta succedendo uccide la donna con un’ascia. Da qui inizia una vera e propria strage che i due protagonisti compiono su alcuni personaggi con cui hanno interagito nel corso della stagione.