Yves Saint Laurent: 7 consigli di stile (sempre attuali) a cui ispirarsi

Sono passati 58 anni da quando Yves Saint Laurent, licenziato dalla Maison Dior, grazie al fortunato incontro con Pierre Bergé ha presentato la prima collezione, nella sede della sua casa di moda al 30 bis di rue Spontini a Parigi: eppure, ancora oggi, i consigli di stile del designer a cui ispirarsi restano sempre attuali.

Forse perché l’essenza delle innovazioni dello stilista affonda proprio le sue radici nel cambiamento e nella voglia di interpretare la contemporaneità. Del resto, non è un segreto come durante la sua carriera Yves Saint Laurent abbia cambiato il linguaggio della moda in modo indelebile, incoraggiando le donne di tutto il mondo con i suoi modelli potenti, ma sensuali.

Le innovazioni di YSL

Anarchico e femminista, ha vestito le sue donne con smoking, pantaloni e camicette trasparenti; ha inventato l’abito a trapezio e lo stile “safari”; ha portato sotto i riflettori dolcevita e camouflage. I suoi look facevano sentire le donne più libere e sicure di sé, costringendo anche l’opinione pubblica a rendersi conto del fatto che una donna attraente non è solo quella che indossa una profonda scollatura e un corpetto stretto.

Come ha notato una volta l’attrice Catherine Deneuve, amica intima dello stilista nonché una delle sue celebri muse, “Saint Laurent disegna per donne con una doppia vita. I suoi abiti da giorno aiutano le donne a entrare in un mondo pieno di estranei. Permettono loro di andare dove vogliono senza suscitare attenzioni indesiderate, grazie alla qualità in qualche modo mascolina. Tuttavia, per la sera, quando può scegliere la sua compagnia, lui rende la donna seducente”.

Essendo un maestro del linguaggio, il designer, oltre ai suoi look, ci ha lasciato in eredità molte eloquenti dichiarazioni di intenti creativi da cui è facile trarre consigli validi per tutte, da applicare agli outfit e al modo di vivere la moda anche ai nostri giorni.

Ecco le dritte, le indicazioni, le parole d’ispirazione preferite della redazione.

Yves Saint Laurent: 7 consigli di stile