In un mondo di fashion blogger, può essere davvero facile valicare la sottile linea tra chi sa vestire e chi vuole solo sfoggiare l’ultimo acquisto: la nostra redazione, per questo, ha stilato una serie di consigli per capire come avere stile, tips per essere chic in ogni stagione e con ogni tipo di budget a disposizione.

Per apparire “stilose”, infatti, non serve spendere molto. Piuttosto, è più importante capire come giocare le carte a propria disposizione, con un po’ di attenzione ai dettagli.

Essere chic, anzi effortless chic, naturalmente eleganti, del resto, non vuol dire aggiungere, piuttosto togliere qualcosa, come ha insegnato Chanel. Tra le lezioni più importanti di Mademoiselle Coco, infatti, c’è quella che invita a guardarsi allo specchio prima di uscire e togliere qualcosa, per alleggerire il look.

Ecco gli altri consigli che vogliamo condividere con voi.

Come avere stile: 10 tips per essere chic