Forma del corpo: come scoprire che fisico hai

Pera o mela, no, non stiamo parlando di uno spuntino, ma della forma del corpo: ecco come scoprire che fisico hai per capire come vestirti in modo da esaltare i pregi e mascherare i piccoli difetti di petto, vita e fianchi.

Infatti, conoscere le proporzioni del proprio corpo e sapere come “cadranno” i vestiti, come ingannare l’occhio, è davvero utile, un’informazione semplice da ottenere ma che tutte le donne dovrebbero avere. Sarà così più facile sentirsi a proprio agio indossando una cosa piuttosto che un’altra, dai vestiti agli abiti da cerimonia passando per i jeans e i costumi da bagno.

Le forme del corpo sono, naturalmente, molte, e vengono descritte con immagini dalle silhouette rappresentative o grazie alle figure geometriche. Le più diffuse sono fondamentalmente 5:

Fisico a pera (o a triangolo)

Fisico a mela (o a cerchio)

Fisico a triangolo invertito

Fisico a rettangolo

Fisico a clessidra

Come scoprire che fisico hai

Sebbene le forme del corpo convenzionali siano abbastanza chiare, non sempre è semplice ricondurre con facilità la propria silhouette a uno di questi 5 fisici. Per farlo esistono due trucchi infallibili.

Il primo consiste nel misurare con un metro da sarta la distanza tra una spalla e l’altra e la larghezza del bacino. Confrontando queste due proporzioni è possibile tracciare i “confini” della forma.

Per il secondo basta guardarsi allo specchio, meglio se senza abiti, per capire quali sono i punti in cui si accumulano maggiormente i grassi corporei.

Nel fisico a pera i fianchi sono più larghi delle palle, ma anche più larghi del busto, il che li rende la zona più ampia del corpo. Di solito le spalle appaiono rotonde e inclinate, il girovita ben definito, i glutei e le cosce pieni e rotondi.

Nel fisico a mela in generale fianchi e spalle hanno la stessa larghezza e il punto vita è poco accennato, visto che si tende ad accumulare maggiormente peso in questa zona, almeno in proporzione con le altre parti del corpo. Chi ha il corpo a cerchio ha spesso anche gambe e braccia sottili.

Con un corpo a triangolo invertito, le spalle sono più larghe dei fianchi, dritte e prominenti. La corporatura potrebbe essere atletica e i glutei piatti. Questa silhouette tende ad accumulare peso nella parte superiore e posteriore del corpo.

Il fisico a rettangolo corrisponde spesso a un corpo molto atletico. Le spalle, la vita, il busto e i fianchi hanno le stesse dimensioni. Chi ha questa silhouette tende a prendere peso in maniera abbastanza omogenea su tutto il corpo, ha spalle dritte e glutei piatti.

Nel fisico a clessidra spalle e fianchi hanno le stesse dimensioni e la vita appare in proporzione significativamente più piccola (dovrebbe essere del 25% più stretta di spalle, fianchi e busto). Le spalle sono rotonde e inclinate, le cosce piene ma più strette dei fianchi.

Forma del corpo: come vestirsi per valorizzarla