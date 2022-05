Zoë Kravitz e i dolcissimi auguri (con foto) a suo padre Lenny

“Tanti auguri Papà. Ti voglio bene”, recita così la dedica social che l'attrice ha voluto fare al musicista per le sue 58 candeline, spente il 26 maggio 2022. A corredo di queste parole due scatti teneri in bianco e nero quando la star di The Batman era solo un adolescente.