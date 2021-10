È uno degli artisti italiani più apprezzati e più conosciuti anche fuori dai confini del nostro Paese, e la sua carriera è costellata da successi a livello internazionale. Stiamo parlando di Zucchero “Sugar” Fornaciari, che il 19 novembre torna con un nuovo album, Discover: si tratta del suo primo progetto musicale interamente costituito da cover. A partire dal 18 ottobre il disco è disponibile per il pre-order e il pre-save su tutte le piattaforme digitali.

Per la prima volta nella sua carriera, Zucchero ha deciso di cimentarsi con alcuni classici iconici della musica italiana e internazionale, arrangiandoli e reinterpretandoli seguendo lo stile che da sempre lo contraddistingue. Dal 22 ottobre è in radio con il singolo che anticipa l’uscita dell’album, Follow you follow me, una rilettura di uno dei primi successi dei Genesis a livello mondiale.

Il disco è ricco di grandi collaborazioni. Una su tutte quella con Bono Vox, che interpreta insieme al cantante emiliano Let your love be known, nella versione italiana firmata dallo stesso Fornaciari intitolata Canta la vita: un brano che gli U2 hanno pubblicato nel 2020, dedicandolo all’Italia e a tutti coloro che, in un periodo di lockdown, stavano lottando contro il diffondersi della pandemia. Tra le tracce di Discover c’è poi Luce (Tramonti a Nord Est), in duetto con Elisa: vincitrice del Festival di Sanremo del 2001, la canzone è stata scritta a quattro mani proprio dai due artisti.

Zucchero canta poi insieme a Mahmood Natural Blues, la versione di Moby del brano Trouble So hard di Vera Hall, e interpreta Ho visto Nina volare in emozionante un duetto virtuale con Fabrizio De André. Come in tutti i suoi lavori, anche in questo nuovo album il cantante unisce le sue due anime: la tradizione melodica italiana e le radici afroamericane.

Nella sua versione standard, Discover è composto da 13 tracce, ed esce in formato CD, doppio LP e in digitale. In esclusiva per Amazon, poi, è disponibile anche una versione autografata sia del CD che del doppio LP. Sul sito di Universal Music, e soltanto in formato fisico, invece, è disponibile una versione Box, che contiene il disco con cinque tracce bonus, un doppio LP e uno speciale in vinile. Dal mese di aprile 2022, inoltre, Zucchero torna ad esibirsi dal vivo all’Arena di Verona, in 14 concerti previsti per il 2021 e poi spostati a causa della pandemia. Di seguito la tracklist dell’album e le date dei live.

Tracklist di Discover:

Amore adesso (No Time for Love Like Now) Canta la vita (Let Your Love Be Known) con BONO The scientist Wicked game Luce (Tramonti a Nord Est) feat ELISA Follow you follow me Natural blues feat MAHMOOD Fiore di maggio Human Con te partirò High flyin’ bird Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ Lost boys calling

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la Versione Box:

Old Town Road Motherless Child Lotus Flower feat HOTEI Silent Night Everybody’s Got To Learn Sometime feat BEN ZUCKER

Le date dei concerti all’Arena di Verona:

25 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)