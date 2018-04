Il Salone del Mobile 2018 sta per aprire le sue porte a operatori di settore e pubblico, l’appuntamento è infatti da martedì 17 a domenica 22 aprile 2018 presso il quartiere Fiera Milano a Rho per scoprire tutte le novità e le tendenze di design: quali sono gli espositori da non perdere?

Presenti più di 2.000 espositori in oltre 205.000 mq di superficie netta espositiva, al Salone Internazionale del Mobile e al Salone Internazionale del Complemento d’Arredo si aggiungono quest’anno le due biennali EuroCucina – con l’evento collaterale FTK (Technology For the Kitchen) – e Salone Internazionale del Bagno, ma anche i 600 espositori del SaloneSatellite dedicato ai giovani talenti.

Natuzzi, Henge, Kartell e non solo… Se ancora non avete le idee chiare sulla vostra visita al Salone del Mobile 2018, la redazione ha stilato per voi la lista dei 10 espositori da non perdere.

