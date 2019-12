10 piccoli elettrodomestici per una cucina professionale

Attrezzarsi per una cucina professionale a casa vostra non sarà più così difficile, grazie ai 10 piccoli elettrodomestici consigliati dalla redazione di DireDonna. Si tratta di strumenti semi profesessionali per ottenere tra le mura domestiche risultati da fare invidia agli chef più noti.

Dolci, salse, primi e anche carne e pesce, c’è un utensile adatto ad ogni vostra ricetta, per ottenere quel tocco in più che farà la differenza. E quale occasione migliore delle feste, per provare le ricette Natalizie? Vediamo insieme quali sono i principali elettrodomestici gastronomici che non possono mancare nelle vostre cucine.

Il sifone da cucina serve essenzialmente per montare la panna come un pasticcere degno di nota, ma non solo. Decorazioni, gelato, mousse e salse saranno impeccabili grazie ai vari beccucci intercambiabili di cui di solito dispone ogni sifone professionale.

Il cannello è indicato per la caramellatura ed è molto utilizzato nella cucina moderna, per velocità e a volte anche effetto scenico, direttamente in tavola. Accanto agli abbattitori, che abbassano la temperatura rapidamente, si affiancano le pentole elettriche, che invece le trattengono più a lungo.

E ancora il termometro da cucina, l’impastatrice professionale e il roner, che serve per realizzare la cottura sotto vuoto. Infine, in una cucina super attrezzata, non possono mancare una affettatrice e una macchina per il gelato.

10 elettrodomestici indispensabili per una cucina professionale

Sifone da cucina RuneSol

Il modello che vi presentiamo è uno dei più professionali sul mercato. In acciaio inox, il sifone ha cinque punte differenti, a seconda di cosa vogliate realizzare, dalle mousse alle decorazioni per dolci. La panna e le altre sostanze possono essere risposte in frigo nel dispenser per alcuni giorni, basterà agitarlo prima dell’uso.

Pro: istruzioni chiare e dettagliate

Prezzo consigliato: 34,99 euro

Cannello Philonext

Indicato per caramellature, barbecue e cotture da campeggio, il cannello da cucina funziona a gas butano ricaricabile, e ha una chiusura di sicurezza. L’intensità della fiamma è regolabile a seconda dell’utilizzo necessario.

Pro: manipolazione facile e sicura

Prezzo consigliato: 11,99 euro

Electrolux ESC7400 Slow Cooker

Questa pentola elettrica ha diversi programmi di cottura, regolabili tramite touch screen. La sua caratteristica è la cottura automatica, impostando i comandi cucinerà, si spegnerà da sola e manterrà in caldo finché non servirete in tavola.

Pro: non raggiungendo la temperatura di 100° i cibi non si bruciano o attaccano

Prezzo consigliato: 99,90 euro

Abbattitore Surgelatore Professionale TKF

La spesa più sostanziosa per avere una cucina professionale tra le mura domestiche è sicuramente l’abbattitore. Questo modello, in acciaio inossidabile, può fungere anche da surgelatore e sbrinatore. Il suo programma di abbattimento veloce impedisce la prolificazione di batteri.

Pro: perfetto per conservare in sicurezza, velocemente e a lungo gli alimenti

Prezzo consigliato: 1.400 euro

Termometro ThermoPro TP15

Questo termometro da cucina professionale è digitale, impermeabile e utilizzabile sia per i cibi in cottura che per liquidi, come latte e acqua. La sua sonda in acciaio ha un sensore preciso che rileva la temperatura in pochi secondi.

Pro: display retroilluminato

Prezzo consigliato: 18,99 euro

Laica SVC100 Sous Vide

Il roner è un nuovo piccolo elettrodomestico per la cottura sottovuoto. Il miglior modello in commercio al momento è sicuramente il Laica, e il suo funzionamento è molto semplice. Mettete a bollire gli alimenti immersi nell’acqua in buste per sottovuoto, inserite il roner e saranno cotti in maniera uniforme e saporita. Questo perché la cottura sottovuoto e lenta esalta il gusto dei cibi.

Pro: display al LED di facile lettura

Prezzo consigliato: 159,90 euro

Impastatrice Planetaria Kenwood Chef Elite

Le impastatrici possono essere di varie fasce di prezzo, a seconda dell’utilizzo che ne fate, ma se parliamo di un modello professionale puntiamo direttamente a casa Kenwood. Motore con 1400 W di potenza, ciotola da 6,7 litri, frusta K, gancio impastatore, frusta a filo in dotazione.

Pro: coperchio paraschizzi incluso

Prezzo consigliato: 393,12 euro

Macchina per gelato Ariete 631.0

Questa macchina per il gelato Ariete produce due gusti diversi contemporaneamente, nelle due tazze in dotazione, da 400 ml ciascuna. I due imbuti vi permettono di versare agilmente il preparato nella macchina. Pronto in 20 minuti.

Pro: le due tazze si possono conservare direttamente in freezer

Prezzo consigliato: 44,47 euro

Pistola affumicatrice Polyscience

La pistola affumicatrice, a differenza del cannello, non funziona solo cuocendo, ma anche aromatizzando le pietanze grazie ai trucioli di legno (venduti separatamente) che si inseriscono al suo interno.

Pro: bassa emissione sonora

Prezzo consigliato: 114,95

Affettatrice Universale Severin

Chiudiamo con l’affettatrice di casa Severin, con doppia lama estraibile e interruttore di sicurezza illuminato. Regolazione in continuo dello spessore di taglio da 0 a 15 mm, con protezione per le dita.

Pro: piedini antiscivolo e avvolgicavo

Prezzo consigliato: 95,00 euro

