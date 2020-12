Abiti da sposa 2021: i modelli corti più belli

Sono quanto mai di tendenza gli abiti da sposa 2021 corti. Complice la pandemia globale, che ha ridotto i matrimoni a cerimonie molto più intime e spontanee, in tante hanno deciso di liberarsi di gonne ingombranti e strascichi fuori misura e puntare su modelli più contemporanei, ma senza rinunciare a vivere il sogno del giorno più bello.

I modelli corti più belli, infatti, lungi dall’essere semplici e modesti, hanno dettagli preziosi, come piume, gioielli, applicazioni che li rendono dei piccoli grandi capolavori.

Del resto, non c’è bridal brand che non ne abbia uno nella sua collezione 2021 e non ne abbia approfittato per seguire le ultime tendenze, non solo in fatto di abiti da sposa, ma anche di moda a tutto tondo.

Quando scegliere il vestito da sposa corto

Scegliere un abito da sposa corto offre molti vantaggi. Permette di essere più libere, di stare più fresche se il matrimonio è d’estate, di essere originali e diverse dal solito, di valorizzare le gambe e, soprattutto, di dare per una volta la giusta importanza alle meravigliose scarpe da sposa.

Il vestito da sposa corto si può scegliere in molte occasioni. Per il matrimonio civile, per le seconde nozze e per un matrimonio in chiesa di giorno e non eccessivamente formale. L’unica in cui va evitato è il tipo di nozze che prevede un alto grado di formalità e una cena di gala elegante.

A chi sta bene

L’abito corto è perfetto per tutti i tipi di fisico in cui è opportuno valorizzare le gambe. Nelle spose minute le gonne corte sono perfette per slanciare la figura, in chi ha il seno prosperoso per “attirare l’attenzione” altrove.

Gli abiti da sposa 2021 corti più belli

Da Oscar de la Renta a Atelier Emé, da Viktor & Rolf all’immancabile Pronovias, le proposte non mancano e vanno incontro ai gusti di tutte le future spose.