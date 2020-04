Abiti da sposa usati: dove si comprano?

Un matrimonio senza spendere un patrimonio? Gli abiti da sposa usati vengono incontro alle tante che non vogliono rinunciare al vestito dei sogni ma non hanno intenzione di dissanguarsi per averlo.

In Italia, secondo recenti stime, il costo medio di un matrimonio varia tra i 20/25 mila euro agli 80/100 mila euro ed oltre: gli abiti degli sposi rappresentano una fetta consistente della cifra finale. Per acquistare un vestito per le nozze servono dai 500 euro per una proposta low cost fino ai 15 mila euro, per arrivare alle cifre astronomiche dell’Haute Couture.

Tuttavia per quanti in procinto di sposarsi non dispongono di grandi possibilità economiche, l’universo del second hand aiuta ad abbattere i costi e comunque a festeggiare alla grande il giorno del fatidico sì.

Un vestito da sposa di seconda mano, infatti, può costare anche poche centinaia di euro. Un modello di buona fattura si può trovare anche per meno di 500 euro; oltre se si tratta di una proposta vintage di qualche brand celebre.

Vendere un abito da sposa fino a qualche anno fa poteva sembrare un fatto piuttosto insolito. Un recente studio della Doxa ha stabilito che il settore dell’usato è in forte espansione con cifre che parlano di un mercato da 18 miliardi di euro. Secondo questo studio 3 italiani su 5 credono a questo modo intelligente di fare economia e chi lo fa online guadagna in media 1220 euro l’anno.

Dove comprarlo? In mercatini dell’usato particolarmente forniti, in negozi vintage e in siti online. Navigando in rete, infatti, si presentano diverse soluzioni e proposte anche se un abito è pur sempre un abito e prima di comprarlo sarebbe bene misurarlo. Ecco i siti più famosi e forniti dove acquistare Abiti da sposa usati.