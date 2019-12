Colore matrimonio: come usare il Classic Blue, colore Pantone 2020

Il Classic Blue è il colore Pantone 2020, allora perché non trasformarlo nel colore matrimonio in grado di unire come tema le decorazioni, le bomboniere, i fiori: ecco i consigli e le idee della nostra redazione per capire come usarlo durante l’organizzazione delle nozze.

Scegliere una nuance “guida” per la cerimonia e il ricevimento, infatti, è una consuetudine sempre più diffusa e il modo più semplice per dare una certa omogeneità all’immagine di questo evento speciale.

In molti propongono perfino un dress code che preveda un accessorio del colore prestabilito, come un fazzoletto da pochette o la cravatta per gli uomini o un dettaglio nel look delle invitate.

Il Classic Blue

Messo da parte il Coral Living, colore Pantone dello scorso anno, non facile da abbinare, arriva tra le tendenze matrimonio 2020 una tinta classica, profonda, elegante che si accosta facilmente ai neutri, al bianco e al nero, all’oro all’argento, al rosa, al verde e al rosso.

Scegliendo il Classic Blue come colore matrimonio, insomma, non sarà difficile creare abbinamenti convincenti, che piacciano a tutti e risultino al tempo stesso glamour e sofisticati.

Vediamo, allora, come usare il Classic Blue come colore per il matrimonio.

Colore matrimonio: 9 idee per usare il Classic Blue