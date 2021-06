Con l’arrivo della stagione estiva e l’allentamento delle restrizioni che fino a oggi hanno caratterizzato la nostra quotidianità, tornano in calendario anche le cerimonie estive. Per questo anche i matrimoni stanno lentamente ripartendo, con le dovute precauzioni e con tutto quello che la macchina organizzativa di una cerimonia (complessa per definizione) porta con sé. Ecco allora tante idee di acconciatura per la sposa del 2021 che può orientare la sua scelta dando uno sguardo alle tendenze dell’anno, che propongono alternative per tutti i tipi di capelli: dai tagli più corti fino a quelli più lunghi.

Niente paura quindi, qualsiasi sia il taglio di partenza. Facendo le scelte giuste è possibile ottenere l’effetto desiderato, per un matrimonio da favola e curato nei minimi dettagli, dove tutto – fino all’ultimo ciuffo di capelli – sarà al proprio posto.

Acconciatura sposa 2021: capelli corti

Per quest’anno, la sposa che ha un taglio corto di capelli potrà pensare di valorizzare il collo, e potrà impreziosire l’acconciatura accessori da sposa come cerchietti, fascinator o coroncine gioiello.

Il taglio corto del 2021 sembra è il pixie cut, ovvero quel taglio corto dietro con ciuffo davanti, descritto spesso come l’acconciatura da “folletto”, che si addice perfettamente ad esempio a un matrimonio in stile boho chic. Il pixie cut è stato riportato in auge da alcune star oltreoceano, tra queste Miley Cyrus.

Acconciatura sposa 2021: capelli medi

Con i capelli di lunghezza media la scelta è ampia, per il 2021 si può pensare di proporre al proprio hair stylist di giocare con semi raccolti valorizzati da accessori abbinati all’abito, oppure optare per un raccolto che anche per quest’anno si impone tra le tendenze più gettonate.

L’intramontabile chignon può essere alto (nel caso di visi particolarmente squadrati), anche se potrebbe dare fastidio durante una giornata particolarmente lunga come quella del matrimonio, meglio optare per quello morbido e basso, in un’acconciatura solo apparentemente “spettinata” come il messy bun.

Acconciatura sposa 2021: capelli lunghi

Con i capelli lunghi non esistono limiti se non trovare un buon compromesso per tenerli in ordine per tutta la durata della cerimonia. Chi gode di una chioma folta e luminosa per il 2021 può optare per un delicato effetto mosso capace di dare volume e movimento alla piega persino nel caso di capelli lisci e lunghi (e per questo naturalmente piatti e senza volume). Si può anche decidere di farli intrecciare in una morbida acconciatura che ricorda l’effetto di una treccia ma che non costringa troppo i capelli, che così rimarrebbero comunque morbidi nel loro insieme.

Acconciatura per i capelli lunghi e ricci

Chi possiede capelli lunghi naturalmente ricci, per il 2021 può puntare a tutti quei valori che si sono riscoperti dopo un periodo piuttosto duro per tutti: la pandemia ha permesso di soffermarsi sul valore del tempo, della natura e dell’ambiente che ci circonda: come fare? Preservando la texture che madre natura ha donato al capello riccio e valorizzandola in tutta la sua bellezza naturale.

Acconciatura sposa 2021: semi raccolto

Il semi raccolto è una delle acconciature più semplici tra le proposte per la sposa. È un tipo di raccolto con cui è difficile sbagliare, si adatta praticamente a qualsiasi tipo di capello: liscio, mosso o riccio.

Per rimanere in tema di matrimoni e cerimonie 2021, anche il semi raccolto “si sposa bene” con i gioielli per capelli, come fermagli preziosi, coroncine e cappelli da sposa. Anche per il 2021 si conferma una scelta vincente la versione con piccole trecce che incorniciano la pettinatura.

Acconciatura sposa 2021: con velo

Il velo è nell’immaginario collettivo l’accessorio più evocativo e tradizionale del matrimonio. Resiste al tempo che passa e alle tendenze del momento. Per le spose che vogliono optare per questa scelta anche nel 2021, il taglio di capelli non deve per forza essere lungo, anzi. Star come Anne Hathaway insegnano che il velo può essere perfetto (e romantico al punto giusto) anche su un taglio corto, a dispetto di eventuali mode passeggere. L’attrice ad esempio aveva scelto un velo lunghissimo su un taglio di capelli molto corto e sbarazzino.