Fascinator, come indossare il copricapo “reale”

Se avete studiato attentamente i look di Kate Middleton e di Meghan Markle, con ogni probabilità sapete già cos’è un fascinator: ma in quali occasioni e come indossare il copricapo “reale”, perfetto per sostituire il cappello negli outfit da cerimonia con un tocco di leggerezza?

Questo accessorio “affascinante”, del resto, è una popolare alternativa al cappello di cui è impossibile non innamorarsi. Sebbene in passato sia stato considerato datato da alcuni, con le Duchesse in prima pagina sulle riviste di moda è tornato a spopolare. Ed è ancora una maniera incredibilmente elegante per aggiungere un po’ di colore o un dettaglio chic a un look formale.

Non sappiamo se Meghan nella sua nuova vita canadese lontana da occasioni come parate, corse di cavalli, incontri con capi di stato stranieri avrà modo di indossarlo. Tuttavia la nostra redazione ha pensato a una breve guida per tutte quelle che vogliono portare un tocco “regale” nel proprio look.

Cos’è?

Il fascinator non è altro che un piccolo cappello, spesso dotato di veletta o decorazioni come fiori o piume, da indossare al lato della testa, sulle “23”.

Indossato già alla corte di Maria Antonietta, nel corso tempo è diventato sempre più iconico, realizzato con colori o applicazioni simboliche. Celebre il caso della Duchessa del Devonshire, che progettava copricapi meravigliosamente elaborati nel tentativo di sostenere Earl Grey nella sua corsa per il Primo Ministro.

In Inghilterra (e non solo), fa oggi parte degli accessori tradizionali tra cui scegliere per eventi formali come i matrimoni o Ascot, mentre star eccentriche come Lady Gaga si divertono a indossare creazioni che sfidano la forza di gravità.

Come indossare il fascinator