Le regole da seguire per creare un outfit boho chic indimenticabile

Un mix&match di stampe, fantasie floreali, frange e merletti, creare un outfit boho chic è la nuova tendenza tra le tendenze notata in passerella. La moda boho chic è ispirata alla cultura gitana e zingaresca, reinterpretata con elementi gipsy, che non mancano di esprimere uno stile romantico ed elegante. Nasce tra gli anni Sessanta e Settanta e fin da subito cerca di catalizzare l’attenzione sui principi di libertà, pace, amore ed ecologia, tipici della comunità degli hippie.

Sono gli anni in cui la libertà creativa si contrapponeva alle piazze urlanti che radunavano masse di giovani manifestanti che richiedevano diritti, pace e libertà. Una libertà da esprimere anche attraverso capigliature folte e incolte, fiori utilizzati come dettagli dalle misure maxi da applicare su jeans, camice e su cerchietti in testa.

Le caratteristiche dello stile Boho Chic

Dal termine bohémien, questo stile dall’allure zingaresca e folk si accompagna a un tocco chic reso possibile dalla presenza di dettagli in pizzo, macramè, sangallo e chantilly, senza dimenticare i ricami in rilievo. Lo stile boho chic predilige colori chiari che ricordano le nuances naturali della terra come il beige, il bianco panna e il cipria declinati su vestiti dai tessuti leggeri e maglie ricamate con maniche ampie. Mischiandosi perfettamente a capi dalle tonalità neutre del marrone, del cuoio e del biscotto. Un protagonista assoluto della moda bohémien è il tessuto in denim che compone jeans solitamente dalla linee dritte e leggermente svasate che formano delle mini zampe d’elefante.

Dal mondo delle passerelle ci giungono moltissimi indicazioni sulle regole da seguire per creare un outfit boho chic indimenticabile, che è possibile riassumere in pochi punti essenziali.

Sovrapposizione di tessuti e capi in modo casuale

Una delle prime regole da seguire per creare un outfit boho chic indimenticabile prevede l’accostamento e la sovrapposizione di tessuti e capi in modo casuale. Ad esempio, una semplice canotta di seta con pizzo è il capo perfetto da mixare con fantasie floreali posate su jeans, pantaloni e blazer. Un tipico outfit dallo stile bohémien è stato proposto in passerella da Zimmermann, al quale ispirarsi per essere delle perfette gitane durante la bella stagione.

Outfit Boho Chic: via libera alle stampe floreali dallo stile arabesco e chic

Lo stile boho chic è caratterizzato da un tripudio di stampe e fantasie floreali di ogni genere. Che siano nella versione mini size o maxi, i fiori sono l’elemento naturale della cultura Hippie approdato su lunghi vestiti, gonne e maglie per colorare di arcobaleno qualsiasi outfit. Così le stampe floreali dall’allure arabesco e chic, che richiamano anche lo stile folk degli anni ’70, creano dei giochi e delle contrapposizioni di nuances. Come il verde, il giallo, il rosso o quelle più naturali del beige e del terra cotta.

Outfit Boho Chic: gonne lunghe e long dress da perfetta gitana

La gonna lunga è uno degli elementi da indossare per creare un perfetto outfit boho chic. Che sia in tinta unita, nelle colorazioni naturali del verde, del sabbia, del bianco panna o a fantasia dove spiccano nuances accese o pastello, rappresenta l’elemento di stile da indossare per sentirsi delle perfette principesse gitane. In cotone, lino, seta o chiffon, la gonna dalle misure maxi può essere indossata con sandali flat per l’estate o con stivaletti all’altezza della caviglia per le giornate più fredde. Con maxi cinturone in vita, viene proposta in un look realizzato dalla maison di moda Dior, abbinata ad una maglia ricamata e una bandana in testa, per essere una zingara chic nella vita di tutti i giorni.

Anche il long dress è uno dei capi di abbigliamento chiave per creare un outfit boho chic perfetto. Interamente realizzato in pizzo e macramè, sarà impeccabile se indossato con stivaletti in cuoio abbinato ad una borsa dello stesso materiale naturale.

I pantaloni a zampa negli outfit boho chic

Morbidi sui fianchi, e che tendono a stringersi all’altezza delle caviglie, gli harem pants sono i pantaloni morbidi e bohémien da indossare tutti i giorni senza rinunciare allo stile gipsy chic. La stilista Alberta Ferretti fa sfilare in passerella un modello di pantaloni boho chic abbinati ad una maglia crochet e sandali rasoterra, ricreando un outfit da replicare nella vita quotidiana.

Per creare un outfit boho chic indimenticabile, un capo di abbigliamento che non può sicuramente mancare sono i jeans a zampa d’elefante, da indossare insieme a t-shirt stampate o maglie bon ton e ricamate. Come propone Chloè nella sua ultima collezione spring summer 2021.

Gli accessori boho Chic

Le frange sono uno dei tratti distintivi degli outfit boho chic, che rendono il look zingaresco e ricercato. Posate su borse in cuoio o in pelle di camoscio e su cappe dalle stampe etniche o su jumpsuit ricamate, sono l’elemento gipsy perfetto per creare look bohemien ed eleganti.