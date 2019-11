Addobbi di Natale: 10 idee per tutti gli ambienti della casa

Decorare casa con gli addobbi di Natale è certamente una delle attività natalizie più piacevoli: è bene dedicare attenzione non solo all’albero di Natale e alla tavola, ma avere idee per tutti gli ambienti della casa per creare un’atmosfera unica e festosa.

Le soluzioni tra cui scegliere sono davvero molte, sia che si decida di seguire le tendenze dell’anno in fatto di decorazioni e colori, sia che si preferisca puntare su addobbi più classici.

Molte delle idee possono naturalmente arrivare dalle collezioni Natale 2018 dei brand di arredamento più amati, come Ikea, Maisons du Monde e Zara Home, che propongono candele, addobbi, ghirlande, vassoi e soprammobili per tutti i gusti.

L’atmosfera del Natale, infatti, fatta di colori, suggestioni, tradizioni come il calendario dell’avvento, ma anche profumi dall’essenza evocativa, sarà più bella se non si concentrerà solo intorno all’albero di Natale in soggiorno, ma se invaderà ogni stanza della casa, dalla cucina alla camera da letto passando per il bagno.

Vediamo, allora, grazie alle foto da cui prendere spunto, 10 idee per tutti gli ambienti della casa con gli addobbi di Natale 2018.

Idee per addobbare il soggiorno con i decori di Natale 2019

Addobbo shabby chic. Lo stile shabby chic natalizia è sempre di gran moda. Utilizzate elementi naturali come i rami per appendere stelle e cuori bianchi, ma anche pigne con un tocco di tempera colorata per simulare la neve.

Pigna decorata. Questo addobbo è perfetto per il soggiorno, ma anche adatto a tutte le stanze, e in camera da letto o in bagno può portare un gradevole profumo grazie alla cannella e all’arancio essiccato. Dopo esservi procurati una grande pigna, utilizzando la colla a caldo create una composizione con rametti di abete, palline di Natale, cannella, arancio essiccato e completate con un nastro rosso per appenderla.

Le decorazioni di Natale 2019 per la camera da letto

Ghirlanda sulla testata del letto. Bello portare l’atmosfera della feste in camera da letto con una ghirlande con rami di abete, palline, nastri e qualche romantica luce.

Ghirlande. Che siano colorate o tradizionali non ha importanza. Le ghirlande possono essere utilizzate sulla testata del letto, su porte, quadri e specchi.

Come addobbare l’ingresso per Natale 2019

Ghirlanda sul parapetto. Se avete scale in casa o parapetti utilizzate questo elemento architettonico per addobbi coinvolgenti come ghirlande con palline, fiocchi, luci.

Festone imbiancato. Sia che abbia le pigne, sia che abbia le lucine il festone è ideale da appoggiare sulla consolle dell’ingresso.

Come decorare la cucina per Natale 2019

Stoviglie a tema natalizio. Tazze, bicchieri e piatti tutti a tema natalizio. Largo agli eccessi e all’esposizione di ciò che resta chiuso nelle credenze durante l’anno.

Luci. Luci bianche o colorate ma a patto che siano a forma di stelle, fiocchi di neve e alberi di Natale. Potete intrecciarle a ghirlande e rami o lasciarle semplicemente pendere sulla cappa o tra i pensili.

Gli addobbi natalizi da mettere in bagno

Ghirlanda. Chi ha detto che la ghirlanda possa essere appesa solo all’ingresso? Sceglietene una ricca e sontuosa a contrasto o in abbinamento con i colori del bagno e appendetela sui sanitari.

Rametti di pino. Bastano due vasetti con l’acqua con qualche ramoscello di pino da appoggiare sul lavabo per rendere immediatamente caldo e accogliente anche il bagno.