Bordeaux, consigli e idee per abbinare il colore

Dalla fusione tra marrone e viola nasce il colore bordeaux, una tonalità scura del rosso dalle note calde, passionali e avvolgenti. Il suo nome deriva dal colore del vino francese corrispondente al nome della città di Bordeaux ed esprime una sensualità profonda unita ad un temperamento forte delle persone che lo indossano. Considerato un colore trasversale, si sposa alla perfezione con tutti gli incarnati risaltandone la luminosità e la naturale bellezza.

Non si tratta di una tonalità vistosa come il viola o il rosso, ed è facile da abbinare e mixare con altre nuances.

Perfetto con il marrone, ma anche con colori neutri come il beige, il bianco e il grigio può essere abbinato a capi di abbigliamento in color block o in look mono colore per outfit davvero glamour. Ogni anno si conferma tra i colori must have della stagione invernale ma è facile da abbinare anche in primavera con colori sgargianti come il giallo, l’azzurro e il verde creando dei vistosi contrasti cromatici.

Su accessori come borse e scarpe o su vestiti, gonne e shorts questa nuances si sposa con tutte le stagioni dell’armo cromia. Di seguito una serie di consigli e idee per abbinare il colore bordeaux.

Abbinare il bordeaux con il fucsia

La combo bordeaux e fucsia crea un contrasto cromatico dallo stile deciso e grintoso. L’abbinamento di queste due nuances risulta adatto a chi vuole osare e giocare con la moda, seguendo le orme di Victoria Beckham. Quest’ultima indossa un pullover dolce vita color borgogna messo in risalto dalla tonalità sgargiante e tendente al fluo di una gonna fucsia.

Bordeaux + giallo senape

Il giallo senape è la nuances ideale da abbinare con il bordeaux per ricreare degli outfit giornalieri perfetti per la stagione primaverile. Una tonalità calda e vivace in grado di risaltare quella rosso scuro creando un gioco di colori contrastanti. Abbinare un paio di pantaloni bordeaux con un pullover giallo senape è la scelta di stile vincente per dare vita a look ideali durante il giorno.

Bordeaux con il bianco o il nero per uno stile classy

Il bianco e il nero sono considerati due colori passe-partout che si abbinano con estrema facilità a qualsiasi capo di abbigliamento e nuances. Insieme al bordeaux, sono in grado di creare un abbinamento di gradazioni differenti ma che danno vita ad outfit dallo stile classico e senza tempo. Per una giornata di lavoro in ufficio, un pomeriggio in giro per la città con le amiche o una serata di primavera sotto il cielo stellato, questo abbinamento cromatico risulta essere sensuale e raffinato al contempo.

Bordeaux + verde

Dall’incontro tra il colore bordeaux e il verde nasce una fusione cromatica raffinata e degna di nota. In particolare la nuances di verde da scegliere in abbinamento alla tonalità del rosso scuro, dovrebbe virare verso le note del verde oliva o del verde pastello. Il risultato di questa unione è la creazione di un outfit dall’allure sofisticato e chic.

Con il colore malva

Tra le tante gradazioni di viola, il malva è la tonalità delicata che si colloca nella terra di mezzo tra i lilla e il lavanda. L’allure romantic e sognante di questa nuances pastello riesce ad attenuare la forza cromatica del colore bordeaux. Indossare un pantalone dal colore malva insieme a una maglia bordeaux rappresenta la scelta di stile ideale per creare un outfit raffinato, come dimostra l’outfit di Gigi Hadid.

Bordeaux + rosso

Sebbene il bordeaux sia considerato una tonalità più scura del rosso, giocare con questa nuances permette di creare dei look mono colore da effetto. In questo caso è meglio prediligere tonalità di rosso brillanti che possano risaltare sul colore più scuro del bordeaux. Quest’ultimo è in grado di dimostrare il massimo del suo stile grintoso quando è declinato su capi di abbigliamento in pizzo o in raso, esaltando la luminosità naturale dell’incarnato.

Con fantasia animalier

Tra le fantasie adatte a creare accostamenti di stile vincenti, quella animalier è sicuramente tra le più indicate con cui accostare i vari capi di abbigliamento. Una delle celebrities a cui potersi ispirare per creare outfit dall’effetto wow è Rhianna. La cantante sceglie di indossare un vestito mono spalla dalla fantasie animalier abbinato ad un paio i stivali alti in pelle bordeaux. Il risultato? Un look che non passa inosservato.