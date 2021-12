Il tailleur di velluto viola di Alba Parietti è il comfort look dell’inverno

Indossare outfit audaci e dalla forte personalità non è certo una novità per lei: Alba Parietti, ospite a Zona Bianca – programma condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4, ha indossato un completo originale: un tailleur di velluto viola, che la showgirl ha abbinato a scarpe e camicetta di un bel rosso acceso. Un look insolito che, tuttavia, si dimostra perfetto per essere indossato ai party di Natale 2021.

Il colore la fa da padrone, ma la parola d’ordine è: comfort. Sono passati i tempi in cui la comodità era nemica della moda, anzi. Oggi poter indossare capi che ci facciano sentire a nostro agio in qualunque circostanza è ciò che ci fa sentire belle sia dentro che fuori.

Ecco perché, nell’ultimo periodo, sono tornate in voga le linee morbide e oversize. Caratteristiche che non escludono lo stile ma che, anzi, lo valorizzano. È il caso del tailleur di Alba Parietti, che le scivola addosso delicatamente, rendendola elegante per un’occasione speciale.

Tuttavia, il classico abbinamento tailleur e velluto liscio nel periodo invernale, riesce a trovare originalità grazie alla scelta di colori, in questo caso viola e rosso. Una palette che non passa di certo inosservata. Ai piedi, stivaletti scarlatti che riprendono i toni della camicia, con tacco a spillo e punta affusolata.

Il look finale è un mix di vintage e moderno, che ricorda un po’ lo stile dei party anni ’70, colorati ma allo stesso tempo eleganti. Alba Parietti ha scelto poi di completare il tutto con makeup abbinato e gioielli dorati: collane, orecchini e anelli firmati Byba Bijoux.