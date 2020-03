Alicia Vikander e Michael Fassbender per la prima volta insieme sul red carpet

Erano tre anni che Michael Fassbender e Alicia Vikander non venivano avvistati insieme a un evento pubblico, come per esempio a una première. Ma finalmente giovedì questo “digiuno mediatico” si è interrotto, per la gioia dei tanti fan della coppia, tra le più invidiate nel mondo del cinema.

I due, sposatisi a Ibiza nel 2017, sono stati infatti fotografati sul red carpet della prima di Calm With Horses, film che veniva presentato in anteprima al Dublin International Film Festival.

La 31enne Alicia era in forma smagliante nel suo abito color crema, con ai piedi un paio di Louis Vuitton bianche e un cappotto oversize di colore blu sulle spalle a proteggerla dal freddo. Il 42enne Michael, produttore esecutivo del film, era invece vestito in modo molto più semplice, con una giacca blu abbinata a pantaloni, su una camicia bianca.

L’evento, come si è detto, rappresentava una sorta di strappo alla regola per la coppia. I due infatti non apparivano insieme su un red carpet da quando venne presentato il film La luce sugli oceani, a ottobre del 2016, di cui erano i protagonisti. Sarebbe proprio sul set della pellicola, affermano i meglio informati, che i due si sarebbero conosciuti meglio, facendo scattare la scintilla.

A gennaio, invece, Fassbender aveva raggiunto Alicia all’evento di Louis Vuitton di presentazione dei gioielli della casa di moda, durante la settimana della moda parigina. Tuttavia l’attore aveva scelto di saltare il red carpet.

I due sono molto noti nell’ambiente per la cura con cui proteggono la propria privacy e la riservatezza con cui vivono la loro storia d’amore e in generale il modo in cui conducono la carriera, evitando di dare in pasto alla stampa scandali e dettagli intimi.

Tra le ultime apparizioni, per quanto non pubbliche, si ricorda una loro visita alla rurale cittadina irlandese di Killarney, per poi spostarsi a Capri. Tutto questo nel mese di giugno dell’anno scorso, a dimostrazione del modo in cui i due riescono a tenersi appartati.

Calm With Horses, il film prodotto da Fassbender, rappresenta il debutto del regista Nick Rowland e parla di un ex pugile impegnato nello spaccio di droga mentre prova a essere un buon padre per il figlio autistico di 5 anni.