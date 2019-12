Anfibi, i look per abbinare le scarpe con stile

Direttamente dagli anni Novanta, gli anfibi hanno fatto il loro grande ritorno tra le tendenze in fatto di scarpe dell’Inverno 2020: comodi e più che versatili, permettono svariati abbinamenti con cui creare outfit con stili e colori diversi.

Modelle e influencer non mancano di sfoggiarne modelli sempre nuovi, dalle classiche Dr. Martens alle creazioni griffate Valentino, Dior o Chanel. Ecco i tip della redazione per comporre look trendy adatti a tutte le tasche.

Gli anfibi con la gonna

Jadon ha tutti i dettagli degli anfibi Dr. Martens: bordi scanalati, cuciture gialle e una fettuccia posteriore con logo, a cui si aggiunge una zeppa solida. 230 si possono portare con il cappotto in pelliccia sintetica di Zara con collo a revers e una gonna nera maglia elasticizzata di Michael Michael Kors con plissettatura e forma a-line lusinghiero.

Anfibi e abito lungo

Il modello lungo a pois di lurex di Sandro, con scollo a V e spacco bordato di volant, 295 sta bene con gli anfibi neri in pelle di Casadei, con punta tonda e dettagli color oro. Per completare il look, giaccone carta da zucchero in tessuto effetto pelliccia di pecora di Mango.

Pantaloni e anfibi

Lo stivaletto di Dior in gomma brillante nera, con calzino in neoprene con motivo tartan nero e rosso è perfetto con i pantaloni neri cropped di Mango dal taglio skinny con vita alta e la camicia in cotone di Nara con panciotto scozzese applicato.

Anfibi e minidress

Con il blazer dress di H&M aderente e doppiopetto con profondo scollo a V e revers in satin si crea un outfit ideale per la sera, in occasioni non formali, abbinato agli anfibi di Fendi di pelle con finitura opaca e la pochette verde metallizzata di Zara.