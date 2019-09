Scarpe Inverno 2020: tendenze e modelli

Décolleté, ankle boot, stivali overknee, Mary Jane ed open toe: sono tanti i modelli di scarpe per l’Inverno 2020 visti durante le sfilate di moda. Le tendenze dalle passerelle di New York, Milano e Parigi vogliono linee affilate e a punta, proposte colorate e preziose, declinate in pellami pregiati o in strass e argentate.

I tacchi sono spesso scultorei, quasi sempre alti; poche le soluzioni rasoterra, declinate soprattutto in anfibi con carrarmato dal mood militaresco. Sembra iniziare a declinare il favore esercitato finora dalle sneakers, apparse in pochi défilé (da segnalare quello di Gucci, in cui Alessandro Michele ha fatto sfilare molti dei suoi modelli con le scarpe da ginnastica in mano).

Scopriamo in dettaglio tendenze e modelli dalle sfilate.

Scarpe Inverno 2020: décolleté

Immancabili in ogni stagione, il prossimo inverno supereranno volentieri i 5 centimetri di tacco, scoprendosi a loro agio su tacchi ben piazzati e in proposte a stiletto. Tom Ford le declina open toe, in prezioso materiale di lurex argentato; da Prada sono in shantung colorato con tacco a virgola, mentre da Fendi sono di vernice, hanno punta affilata e sottile tacco a spillo.

Tendenze Scarpe Inverno 2020: fiocchi e cinturini

Le classiche Mary Jane vengono rivisitate in forme e colori, abbandonando i tradizionali cinturini per modelli fermati alla caviglia da spessi cinturini o scenografici fiocchi di pelle. Prada predilige un sandalo alla Mercurio, in suede nero, con fulmine sul tallone. Sulla linea dell’eleganza più consueta la décolleté di Giorgio Armani in velluto nero e blu. Balenciaga rompe gli schemi e al modello rosso a punta drammatica abbina un innovativo tacco a gattino e un nastro di pelle.

Ankle boot Inverno 2020

Gli stivaletti? Sono un grande evergreen. Tanto più che nell’autunno 2019 sono previsti da Valentino con preziosa stampa floreale, Ultrachic li declina in sockboot arancione fluo con bande argentate e Balmain ripete ai piedi le borchie appuntite, uno degli elementi cardine della collezione, con tacco a catena, nel modello che già da ora si candida a diventare il must di stagione.

Tendenze Scarpe Inverno 2020: coccodrillo, pitone&co.

Debitrice degli anni Settanta, la stampa cocco che ha dominato tante passerelle, non ultime quelle di Givenchy e Michael Kors, dove serpente e rettili in generale hanno avuto interesse privilegiato da parte di Clare Waight Keller su scarpe, trench e borse. Max Mara declina il trend in overknee davvero glam, da indossare ton sur ton con il resto dell’outfit.

Scarpe Inverno 2020: socks mania

Molti gli stilisti che hanno decretato il ritorno delle calze, in versione loggata, ricamata o coloratissima; diversi quelli che hanno previsto, sotto a femminili e altissime pump l’abbinamento di caldi calzettoni di lana. È così da Versace, dove le spettacolari Mary Jane decorate di fiocchi e dettagli preziosi si portano con calzini di angora bianca. Salvatore Ferragamo manda in passerella sandali open toe in rettile celeste con calzini a contrasto. Michael Kors abbina invece calze a rete e caldissimi scaldamuscoli.

Stivali Inverno 2020: overknee

Sempre vivo l’amore per gli stivali sopra il ginocchio, da moderna piratessa. Max Mara ne ha proposte versioni in stampa cocco colorate; Celine declina la tendenza con un modello ultra chic imbottito di pelliccia bianca e Alberta Ferretti predilige la versione cuissard, da indossare ton sur ton.

Scarpe con tacco a spillo Inverno 2020

Stiletto mania? Sì ma con brio… Gli stivali rosso ciliegia di Roberto Cavalli sfidano le leggi della gravità con sottilissimi tacchi di legno; Fendi dà vita a un tacco scultoreo, piccola opera d’arte da sfoggiare su stivali, ankle boot e décolleté; sono affilati, come la punta degli ankle boot di strass colorati da Elisabetta Franchi.