Antonella Clerici gratis a Sanremo 2020

Antonella Clerici parteciperà alla 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 gratis. A rivelarlo è stata la stessa Antonella, rispondendo ad un commento sul suo profilo Instagram. Non è la prima volta che la Clerici e altri ospiti vengono attaccati per i compensi del Sanremo di Amadeus.

“Certo è normale x te che ti hanno pagato milioni di euro, se no con sto cavolo partecipavi a S. Remo, e avresti avuto una considerazione diversa in questo caso… Se ti saresti trovata nella stessa situazione di alcune donne volevo vedere dove trovavi il coraggio di usare l’ironia su certi argomenti. E non giustificarti rispondendo che questo è il tuo lavoro, ma almeno cerca di evitare di fare brutte figure con scusanze inopportune, le tue battute ipocrite non fanno effetto! Occupiamoci di cose serie dici? Appunto! ”

Questo è il commento di un utente sotto il post Instagram condiviso dalla conduttrice qualche giorno fa. La risposta di Antonella non è tardata ad arrivare. “Pensa che non prenderò 1 euro” .

Il commento della Clerici, diretto e lapidario, lascia intendere che devolverà il suo intero cachet in beneficenza o che non abbia chiesto nessun compenso a RaiUno. La sua decisione ricorda quella di Tiziano Ferro , collega e ospite di Sanremo 2020, il quale devolverà l’intero compenso in favore di alcune Onlus e ospedali.

Antonella Clerici calcherà il palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus, durante la quarta serata. Ad accompagnarla sul palco sarà Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco per l’occasione ha scelto di indossare un abito dello stilista libanese Tony Ward. Secondo le indiscrezioni rilasciate a Vanity Fair l’abito avrà uno stile arabeggiante. L’outfit è stato realizzato in esclusiva per lei.

Antonella Clerici ormai è una veterana del Festival di Sanremo. Ha già partecipato nel 2005 e nel 2010 come co-conduttrice e come conduttrice. Per lei questa sarà la terza volta sul palco dell’Ariston.