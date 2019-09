Armadi IKEA 2020: le novità del catalogo

Sul nuovo catalogo del brand svedese di design accessibile sono tante le novità per arredare e mettere in ordine la casa: gli armadi IKEA 2020 sono il primo passo per un ambiente personalizzato e funzionale, dalla camera da letto al soggiorno, dove oggetti e abiti trovano il loro posto e le stanze diventano più facili da vivere.

La maggior parte delle proposte, infatti, arriva da sistemi modulari e mobili componibili per creare la soluzione perfetta per i gusti e per gli spazi disponibili. Dall’armadio guardaroba, che si può creare in meno spazio di quel che si pensi, al mobile da personalizzare con gli adesivi colorati per la cameretta dei bambini, ce n’è davvero per tutti.

Laminati, vetro, illuminazione danno vita a mobili sofisticati, mentre idee come il letto contenitore con testiera armadio PLATSA sono preziose proposte salva spazio per le case piccole.

Pronti a iniziare la stagione arredando casa con i nuovi armadi IKEA 2020?

IKEA PAX NYKIRKE Armadio guardaroba con ante scorrevoli. Il mobile PAX dalla superficie laminata e le ante in vetro smerigliato a quadretti NYKIRKE danno vita a questo armadio ampio, pratico e luminoso. Sono inclusi bastoni, cassetti e ripiani. Prezzo 581 euro (per la combinazione in foto)

IKEA JONAXEL Sistema modulare. La struttura con cestelli in rete e bastoni si adatta a qualsiasi stile e soprattutto a qualsiasi spazio, anche il più piccolo, organizzandolo al meglio. Prezzo 210 euro (per la combinazione in foto)

IKEA PAX Guardaroba a giorno. Semplice ed essenziale questo armadio bianco a giorno della linea PAX. Grazie al planner PAX, è possibile integrare la combinazione scelta con l’illuminazione. Una volta scelta la fonte luminosa, il planner indicherà gli accessori necessari per completare la soluzione. Prezzo 178 euro (per la combinazione in foto)

IKEA PAX/MEHAMN Guardaroba con ante scorrevoli. Alla struttura in lamina bianca, con ante effetto rovere MEHAMN, si possono aggiungere illuminazione e maniglie ma anche accessori interni come ripiani, cassetti, cestelli. Prezzo 471 euro (per la combinazione in foto)

IKEA PLATSA Sistema componibileIKEA PLATSA Sistema componibile. Tante le novità anche per la linea PLATSA, compresa questa originale struttura letto con elementi contenitori e testiera armadio. Una soluzione adatta ai piccoli spazi, che può essere usata come divisorio per creare una zona notte in una grande stanza o in un monolocale. Prezzo 546 euro (per la combinazione in foto)

IKEA GODISHUS Guardaroba per la cameretta dei bambini. Un nuovo capiente armadio per la stanza dei bambini (da fissare rigorosamente a parete per evitare il rischio ribaltamento). Grazie agli adesivi colorati inclusi si possono personalizzare pomelli e ante. Prezzo 80 euro