IKEA e smart working: le soluzioni per organizzare casa

Le soluzioni IKEA per lo smart working e per organizzare casa sono pratiche e funzionali, specialmente in tempi di “quarantena” da Coronavirus in cui le quattro mura domestiche sono il contenitore di tutta la nostra vita, anche lavorativa e creativa.

Dalle video-conference con i colleghi alla preparazione di pranzetti e cene gourmet, dal film preferito da godersi sul divano agli esercizi per allentare lo stress, fino ai compiti dei bambini e ai giochi per intrattenerli. Per molte ore al giorno ci si ritrova a condividere gli ambienti con altri componenti della famiglia. E spesso occorre riorganizzarla, per renderla più funzionale alle nuove esigenze, senza toglierle calore e personalità.

Da IKEA arrivano per questo tante idee che hanno in comune la parola d’ordine: flessibilità. E se qualcosa manca è possibile acquistarla sul sito web dell’azienda e riceverla comodamente a casa.

La postazione smart working

Bastano pochi accessori e le sedute giuste per integrare perfettamente l’ufficio nel resto dell’arredamento rispettandone lo stile, ma preservando comodità ed ergonomia. Un tavolo da pranzo può diventare un perfetto piano di lavoro e viceversa, come la scrivania in pino massiccio KULLABERG, utilizzabile anche come tavolo da cucina o soggiorno, montando il sostegno a croce al centro della base.

La sedia per ufficio IKEA LÅNGFJÄLL è ideale anche a casa perché ha uno stile curato e linee morbide. Offre un’ampia gamma di splendidi colori per il giusto abbinamento ed è regolabile e personalizzabile in base alla corporatura.

Per chi è costretto per ore davanti al pc, IKEA offre un’ampia gamma di supporti per ogni tipo di device. Il sostegno per pc BRÄDA, ad esempio, ha la superficie inclinata ed una striscia di gomma sul lato inferiore che tiene fermo il portatile alla corretta distanza e altezza, per preservare la vista mentre si lavora. Completano la perfetta stazione di lavoro i sostegni fissi o regolabili per tablet e smartphone in bambù come SIGFINN, BERGENES e GRIMAR, in materiale resistente, rinnovabile e sostenibile.

Le soluzioni per il riordino

Scatole, cestini, contenitori sono di grande aiuto per tenere in ordine gli strumenti da lavoro e averli sempre a portata di mano quando serve. In questo IKEA, con la sua indiscussa expertise nell’home furnishing, offre moltissime idee e spunti come il set di contenitori trasparenti impilabili SAMLA ideali per organizzare tanti oggetti in poco spazio, da conservare e ritrovare facilmente.

Si può, poi, scegliere lo stile più adatto al proprio ambiente. Dal più essenziale come quello delle classiche scatole KVARNVIK dallo stile retro, rivestite in carta tessuta e con un romantico porta etichetta da aggiornare all’occorrenza, alle nuove accese fantasie botaniche della serie di scatole, porta-riviste e porta-oggetti FJÄLLA, fino alle allegre fantasie multi-colori della serie LANKMOJ, TJENA e ILLBATTING adatte anche alle camerette dei più piccoli.

L’angolo del benessere

Con lo smart working è essenziale concedersi le giuste pause e allenarsi per mantenersi in forma. Come fare senza andare in palestra? Basta guardarsi intorno per trovare soluzioni alternative. Il morbido pouf SANDARED si può trasformare in una palla fitness e un asciugamano in una fascia per gli esercizi.

Per i più addicted, il tappetino pieghevole PLUFSIG è un pratico salvaspazio da mettere via appena terminata la propria pratica.