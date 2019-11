Tavola di Natale Ikea: le idee più belle

È il momento di iniziare a pensare a come apparecchiare nei giorni di festa, per non farsi trovare impreparati: la tavola di Natale IKEA nasce dalle proposte e dalle idee 2019 del catalogo natalizio, con tante soluzioni per tutte le tasche da cui lasciarsi ispirare.

La collezione di addobbi natalizi IKEA 2019 segue le tendenze in fatto di colori e temi ma non dimentica il folklore svedese della fine del XIX secolo, caratterizzato da un design semplice e da materiali caldi. Così tessili e articoli per la tavola sono pronti a rendere l’atmosfera accogliente per gli ospiti.

Non importa in quale ambiente della casa si decida di festeggiare con la famiglia e gli amici: un tavolo, qualche sedia con l’aggiunta di quelle pieghevoli per gli ospiti dell’ultimo minuto, piatti, bicchieri e decorazioni sono tutto quello di cui avete bisogno per creare l’atmosfera perfetta, elegante o informale che sia.

Ecco, allora, le idee 2019 per la tavola di Natale IKEA.

Tavola di Natale IKEA 2019: 10 must have