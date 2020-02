IKEA: MUSSELBLOMMA, la collezione nata dalla plastica recuperata dai mari

Arriva negli store IKEA di Italia e Spagna MUSSELBLOMMA, la nuova collezione di tessili realizzata in poliestere proveniente dal riciclo dei rifiuti in plastica.

Disegnata dalla designer spagnola Inma Bermúdez, va ad arricchire il catalogo IKEA 2020. La materia prima nasce dal recupero delle plastiche raccolte lungo le coste del Mediterraneo da un collettivo di 1.500 pescatori spagnoli che aderiscono al progetto di SEAQUAL, oltre che di bottiglie in PET riciclato.

“L’idea di trasformare la plastica ripescata nel mare in materia prima per una collezione è nata dal forte desiderio di generare un impatto positivo sul pianeta che ci ospita e sulle persone che lo abitano”, ha raccontato Alessandro Aquilio, Country Communication and Sustainability Manager IKEA Italia. “Siamo consapevoli che ogni scelta quotidiana che compiamo, ogni acquisto, ha delle conseguenze non solo nell’immediato. MUSSELBLOMMA nasce proprio con questo obiettivo, ispirare la maggioranza delle persone al fine di innescare un circolo virtuoso partendo da una materia diventata un rifiuto, divenuta pezzo di design non solo bello ma anche utile e sostenibile”.

Ecosostenibilità e visione positiva naturalmente non eclissano le caratteristiche principali dei prodotti del band, dal design appetibile, funzionale, coloratissimo.

I tessili della collezione MUSSELBLOMMA

La collezione di tessili in poliestere riciclato MUSSELBLOMMA, caratterizzati da fantasie geometriche e colori vivaci, comprende:

due fodere per cuscini

una tovaglia

una shopper con decori differenti sui due lati.

“Abbiamo creato un modello semplice e moderno con cerchi, quadrati e triangoli combinati con una forma che ricorda un pesce”, spiega la creativa Inma Bermúdez. “I colori della collezione sono presi dal mare: verdi e turchesi combinati con il corallo che donano luce e felicità a tutta la composizione”.

Il pattern, volutamente essenziale, è caratterizzato dall’unione di forme geometriche semplici, quadrati, cerchi e triangoli, che delineano la silhouette di un pesce. MUSSELBLOMMA è un vero e proprio omaggio al mare e ai suoi abitanti, disponibile in anteprima in tutti i negozi IKEA di Italia e Spagna e, in seguito, anche in tutti gli altri Paesi.

L’impegno IKEA contro la plastica

Già dal 2018 IKEA aveva annunciato il suo impegno nell’eliminare tutti i prodotti in plastica monouso entro il 2020, con l’obiettivo di diventare un’azienda circolare entro il 2030.

In quest’ottica, MUSSELBLOMMA è la prima di una serie di azioni concrete che IKEA ha messo e metterà in campo per la tutela dei mari dall’inquinamento da plastica, collaborando attivamente con ONG, partner e fornitori selezionati.