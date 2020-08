IKEA catalogo 2021: novità divani, cucine e sedie

Si rinnova l’attesissimo volumetto di IKEA: il catalogo 2021 è disponibile in versione cartacea e per il download. Tante le novità non solo in fatto di divani, cucine e sedie, ma anche di risposte alle nuove esigenze di benessere abitativo, organizzazione e consapevolezza ambientale. Diventa, insomma, una vera e propria guida per chi, condividendo l’essenza del brand, intende la casa come il luogo in cui attuare una vita più sana e rispettosa dell’ambiente, dimostrando come questo possa concretizzarsi ogni giorno, con semplici scelte e gesti consapevoli, accessibili a tutti.

Proprio durante la quarantena causata dal Covid-19, del resto, abbiamo scoperto quanto benessere, sostenibilità, importanza dell’organizzazione in casa e soluzioni accessibili a tutti siano fondamentali.

Gli obiettivi di IKEA racchiusi nel nuovo Catalogo si propongono come ispirazione ed esempio concreto per una vita quotidiana migliore in casa, con il più lieve impatto sul pianeta, a partire proprio dalle semplici scelte ed azioni di ogni giorno.

IKEA catalogo 2021: le novità

Le sedute, dai divani alle sedie, sono all’insegna del design, certo, ma anche del comfort e della funzionalità, pensata anche per chi lavora o per chi ha bisogno di una “marcia in più” per sedersi e alzarsi.

Nel catalogo ampio spazio è dedicato alla cucina, luogo fulcro della vita in casa, e al cibo, con utili suggerimenti su come ridurre gli sprechi, grazie alla corretta conservazione e riutilizzo dei cibi, e con proposte di alternative alimentari che fanno la differenza per il pianeta, come le nuove polpette VegeTali e Quali, con un impatto ambientale pari a solo il 4% rispetto alla polpetta di carne IKEA tradizionale. ENHET, poi, in vendita da agosto, è un nuovo sistema modulare in acciaio personalizzabile che consente di realizzare, senza l’uso di attrezzi professionali, composizioni pronte all’uso per cucina (ma anche per bagno e lavanderia).

Novità divani Ikea 2021

IKEA Divano letto VRETSTORP . A 3 posti, questo divano con braccioli e cuscini dalla sofisticata fodera Remmarn grigio chiaro si trasforma in un gesto in un comodo letto. Prezzo 549 euro

IKEA Divano EKTORP . Tra le novità per il soggiorno questo divano a 3 posti in Hallarp grigio, con cuscini spessi e confortevoli e un design intramontabile. Prezzo 399 euro

IKEA Divano GRÖNLID. In Ljungen rosso chiaro per un caldo abbraccio, questo divano a 3 posti è molto profondo e dotato di morbidi cuscini dello schienale da spostare per un comfort ottimale di giorno e di notte. Prezzo 499 euro

Cucine IKEA 2021

IKEA Cucina ENHET senza elettrodomestici . Al mobile base, con eleganti ante e frontali di cassetti grigi, si uniscono pensili a giorno in acciaio rivestito a polvere, per avere sempre tutto a portata di mano. Prezzo 447 euro

IKEA Carrello NISSAFORS . Di un bel rosso arancio, questo carrello si può spostare facilmente e usare dove si vuole, anche negli spazi stretti. Ideale per organizzare gli utensili da cucina. Prezzo 25 euro

IKEA Bistecchiera VARDAGEN. Cucina più gustosa e, soprattutto, sana? In cucina non può mancare la nuova bistecchiera in ghisa quadrata con 25 anni di garanzia. Prezzo 25 euro

Sedie IKEA 2021