IKEA Natale 2020: le novità per tavola e addobbi

Con l’autunno, arriva inesorabile il momento di pensare alle feste: la collezione IKEA Natale 2020 ha già pronte tantissime novità, per tendenze e colori con cui decorare l’albero, per tavola e addobbi per la casa.

Le proposte del catalogo IKEA, a cui la nuova collezione VINTER si aggiunge come sempre in questo periodo dell’anno, permettono di trovare soluzioni, rigorosamente all’insegna della sostenibilità, per rendere memorabili i giorni di festa.

La linea VINTER 2020 offre, infatti, accessori, illuminazioni, carta e altre confezioni regalo, decorazioni per l’albero e, naturalmente, l’albero di Natale stesso, quest’anno disponibile anche in un’innovativa versione sostenibile in bambù.

Bisognerà pensare anche gli ospiti che, nonostante le feste all’insegna del minimal di quest’anno, non mancheranno di aggiungersi alla nostra tavola. Vediamo, allora, tendenze e colori, decorazioni per la tavola delle feste e addobbi per l’albero di Natale e la casa.

Tendenze colori del Natale Ikea 2020

Sotto il segno della tradizione le tendenze dei colori per il Natale 2020 IKEA. Le decorazioni per l’albero e per la casa, infatti, puntano soprattutto su rosso e oro. Ma anche su un verde e un blu preziosi e eleganti, da abbinare al bianco della neve.

Per un albero chic e alla moda, la confezione VINTER 2020 con palline decorative, ben 32 pezzi (€9,95). Le decorazioni da appendere dorate, con soggetti della natura, saranno punti luce perfetti per l’albero ma anche per la casa (VINTER 2020 decorazione da appendere, 6 pezzi €7), così come le palline decorative in vetro sofisticate, disponibili in rosso, verde e blu (VINTER 2020 pallina decorativa, 3 pezzi €9).

La tavola di Natale IKEA

La tavola delle feste è un momento di condivisione, di pace, di dialogo per tutta la famiglia e gli amici. Con le proposte di IKEA si veste di profumi semplici, colori neutri o tradizionali e piccoli dettagli chic in grado di fare la differenza. Di tendenza mescolare accenti contemporanei a merletti e porcellane della nonna.

Il calice da vino è un elemento che non può mancare in tavola, visti i tanti brindisi (di VINTER 2020 il bicchiere da vino in vetro rosso, €3,50). Sempre VINTER 2020 la tovaglia semplice, in cotone 100%, a righe rosse e bianche (€15). Tra le novità di stagione ci sono anche le profumatissime candele OSYNLIG, in un vaso minimal che può essere riutilizzato (€9,95).

Addobbi natalizi per la casa

All’insegna della sostenibilità e del design che può durare tutto l’anno le decorazioni di Natale per la casa. Le luci sono fondamentali per regalare calore e gioia agli ambienti, così come tocchi di colore, il rosso su tutti.

Novità assoluta è l’albero di Natale realizzato interamente in bambù, un materiale rinnovabile, a crescita rapida. Ogni albero è fatto a mano da abili artigiani, utilizzando piante che presentano una grande varietà di sfumature e che quindi rendono unico ogni albero (VINTER 2020 decorazione €49,95).

Appendere alle finestre paralumi in carta a forma di stella è una tradizione svedese che aiuta ad aggiungere intimità e luce alla casa, in qualunque parte del mondo si trovi. Collegate la lampada alla presa elettrica (STRÅLA paralume €7), aggiungete il paralume e godetevi le forme decorative proiettate sulla parete. Infine, non può mancare l’immancabile ghirlanda, di un rosso acceso e brillante (VINTER 2020 ghirlanda decorativa €19,95).