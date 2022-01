Ashley Grahm è di nuovo mamma: sono nati i suoi due gemelli

Nella giornata del 7 gennaio, la top model Ashley Grahm ha finalmente dato alla luce i suoi due gemelli. Una gioia incontenibile per lei e il marito Justin Ervin, che hanno voluto dare la notizia ai fan tramite i social poche ore dopo il parto. Grahm ha condiviso la sua felicità con i suoi 15,8 milioni di follower, scrivendo poche righe in una Instagram story:

“Justin e io siamo così emozionati di annunciare che i nostri bimbi sono qui. Sono nati questa mattina presto, in casa, e sono felici e sani. Mi sto prendendo un po’ di tempo per riprendermi e stare con mio marito e i tre bambini, ma non vedo davvero l’ora di condividere tutto con voi”.

La modella ha infatti condiviso molto della sua gravidanza sui social, a partire dal video, pubblicato a settembre 2021, in cui annunciava di aspettare due gemelli. Una gravidanza durata più di 40 settimane: il termine previsto era il 2 gennaio 2022, giorno in cui Ashley Grahm ha pubblicato uno scatto che la ritrae con il pancione che non voleva smettere di crescere. “La data prevista è solo un’illusione, i bambini nascono sempre nel giorno del loro compleanno“, aveva scritto.

Pancione che ha sempre mostrato fiera delle sue smagliature che, come ha scritto le stessa, secondo il marito Justin “assomigliano all’albero della vita“. D’altronde, Grahm è una modella curvy, che si è sempre battuta per promuovere la body positivity e l’inclusività. E durante la gravidanza ha sempre voluto mostrare tutto nel modo più vero e sincero possibile, mostrandosi anche nei momento più difficili. Al momento la modella non ha ancora voluto rendere noti i nomi dei suoi due bimbi. Conosciamo, però, il nome del suo primo figlio, Isaac, nato nel 2020, che sembra già essere un perfetto fratello maggiore per i gemellini. E noi non vediamo l’ora di sapere cosa avrà da raccontare la neo-mamma, seguitissima sui social.