Balenciaga torna all’Haute Couture dopo 52 anni

Son passati 52 anni da quando il marchio Balenciaga aveva detto addio al mondo delle sfilate Haute Couture per puntare al prêt-à-porter, ma adesso sembra arrivato il momento di tornare all’origine del marchio, per tenere fede al suo creatore, lo spagnolo Cristóbal Balenciaga.

Si deve al direttore creativo Demna Gvasalia questo cambio di direzione, come lui stesso ha dichiarato sull’Instagram del gruppo Kering, di cui Balenciaga fa parte «L’Haute Couture è il principio fondante di questa casa, quindi è mio dovere creativo e visionario riportare Balenciaga all’Alta Moda. Per me l’Haute Couture è un mondo inesplorato di libertà creativa e una piattaforma per l’innovazione. È al di sopra delle tendenze. È un’espressione di bellezza ai massimi livelli estetici e qualitativi». Gvasalia aveva da poco lasciato il collettivo di stilisti Vetements di cui era fondatore, affermando sul Women Wear Daily che il mondo della moda stava cambiando in modo positivo, si stava aprendo a nuove strade che sentiva di voler seguire. Forse nell’aria c’era già l’idea di puntare all’Alta Moda e non solo sul successo nel ready to wear delle Triple S e Speed.

"Haute Couture is the very foundation of this House," says Demna Gvasalia, "so it is my creative and visionary duty to bring Couture back to @balenciaga. For me, Couture is an unexplored mode of creative freedom and a platform for innovation. It not only offers another spectrum of possibilities in dressmaking, it also brings the modern vision of Balenciaga back to its sources of origin. Couture is above trends. It's an expression of beauty on the highest aesthetic and qualitative levels."

Dovremo attendere luglio, quando sarà presentata la collezione autunno inverno 2020/2021, per vedere i risultati di un lavoro che sta iniziando proprio in questi giorni, grazie ad un team dedicato di altissimo livello. Speriamo che la passerella sia all’altezza del suo fondatore, l’«unico vero couturier», come amava definirlo Coco Chanel.