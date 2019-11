Balenciaga scarpe: come abbinare le Triple S e le Speed

Le sneakers più gettonate degli ultimi anni? Sono firmate Balenciaga. Si devono a Demna Gvasalia due dei modelli di scarpe più cool da diverse stagioni: le Triple S, chunky sneakers per eccellenza, e le Speed, socks boots a cui hanno ceduto influencer di tutto il mondo, una scarpa da ginnastica – si fa per dire… – diventata in breve tempo un accessorio must have, nonché la scarpa più venduta dell’inverno 2019.

Le chunky sneakers, voluminose e comodissime, arrivano direttamente dagli anni Ottanta: sono robuste e assicurano comodità e coolness, con logo laterale e spessa suola in gomma sur ton per un’altissima riconoscibilità. Da mettere in mostra con pantaloni e jeans dal fit cropped. Le Speed, invece, sono una invenzione tutta Balenciaga: super leggere, sono dotate di soletta in memory foam per rendere iper comodi i look più trendy. Modelli ideali per chi adora il look sporty-chic o stia pensando di sostituire i tacchi con un paio di scarpe comode solo in poche occasioni, le sneakers Balenciaga offrono fantastiche opzioni a prova di svariati outfit.

Ecco qualche consiglio su come abbinare le Triple S e le Speed di Balenciaga.

Come abbinare le Triple S di Balenciaga

, con jogger, felpa e marsupio, ideale per giornate all’insegna del relax assoluto. Look ispirazione Nienties con i pantaloni a zampa o i jeans skinny con un maglione oversize o una camicia check, dal gusto grunge.

con i pantaloni a zampa o i jeans skinny con un maglione oversize o una camicia check, dal gusto grunge. Un contrasto tutto da provare quello delle Triple S con un tailleur pantalone con un blazer colorato, abbinato a una camicia di seta o un top di paillettes per aumentare il contrasto.

Speed: gli abbinamenti più belli